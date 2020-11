Universidade Tiradentes oferta vagas por nota do Enem e de vestibular agendado

29/11/20 - 07:35:43

Universidade Tiradentes oferta o Programa de Bolsas de Estudos Parciais para os novos ingressantes no primeiro semestre de 2021

Cada vez mais necessário para ingressar no mercado de trabalho e para concorrer a boas funções, o diploma de ensino superior tem como porta de entrada a universidade.

Para adentrar essa porta, alguns caminhos podem ser percorridos. Na Universidade Tiradentes, referência no ensino superior no Nordeste e nota máxima junto ao MEC, é possível acessar a modalidade por vestibular agendado, nota do Enem, transferência externa e portador de diploma.

Os interessados em realizar transferência de outra Instituição para a Unit, por exemplo, podem conferir o edital, válido até 28 de abril de 2021. Nele, é possível saber cursos e vagas disponíveis e a documentação necessária.

Já para quem busca ingressar como portador de diploma, deve preencher corretamente todos os campos do formulário eletrônico e anexar, de forma digitalizada, preferencialmente em PDF, os documentos exigidos.

A Universidade Tiradentes oferta vagas por meio do vestibular agendado e da nota do Enem, ambos com taxa de inscrição isenta e com data de edital até 28 de abril de 2021.

Para quem vai utilizar a nota do Enem, só será permitida uma inscrição por candidato e para efetuá-la, é imprescindível, além do Documento de Identidade (RG), o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço de e-mail único e válido, número de telefone celular ou fixo válido do candidato.

Para quem procura o vestibular agendado, os candidatos serão selecionados de acordo com as opções indicadas no ato da inscrição, considerando-se as vagas oferecidas para o Processo Seletivo Notas do Enem 2021/1º Semestre.

Benefícios

Além dessas opções, o coordenador da Comissão Permanente de Processos Seletivos (Compese), José Alves da Cruz Júnior, explica que a Unit oferta o Programa de Bolsas de Estudos Parciais para os novos ingressantes no primeiro semestre de 2021 através do Processo Seletivo Agendado e Processo Seletivo Notas do Enem.

“Nesse caso, os alunos são beneficiados com 50% de desconto na primeira mensalidade de 2021.1 e 30% de desconto nas demais mensalidades dos cursos. Temos descontos especiais para os alunos que buscam uma segunda graduação (Isenção da matrícula em 2021.1 e 30% de desconto nas demais parcelas contratadas), realizam uma transferência externa de outra IES (Isenção da matrícula em 2021.1 e 30% de desconto nas demais parcelas contratadas) ou desejam reabrir a matrícula”, informou.

Já para os alunos com matrículas trancadas, a Unit oferta isenção da matrícula em 2021.1 e 30% de desconto nas demais parcelas contratadas.

Não só os novos acadêmicos recebem facilidades no pagamento. O aluno matriculado que deseja antecipar a matrícula de 2021.1 tem desconto de 10% na primeira mensalidade.

Da mesma forma, a Instituição oferta desconto para graduação simultânea (40% de desconto nas mensalidades do curso cuja mensalidade apresentar o menor valor), desconto Convênio Empresa (Descontos variando entre 10% e 15%) e Desconto por Antecipação do Semestre (Descontos variando entre 5% e 10%).

Critérios

Sobre critérios na hora de escolher uma instituição de ensino superior, José Alves pontuou a importância de o aluno buscar informações a respeito do estabelecimento, pesquisar resultados junto ao Ministério da Educação, avaliar o mercado de trabalho e indicadores de empregabilidade.

“No último recredenciamento institucional, realizado pelo INEP/MEC, a Unit Sergipe apresentou o conceito de excelência máxima com nota 5. Além disso, temos índices acadêmicos que precisamos destacar, a exemplo do resultado do ENADE do curso de Enfermagem, que é primeiro lugar entre as instituições de ensino superior particulares de Sergipe”.

Financiamento

Gerente de Avaliação e Acreditação, Michelline Roberta Simões do Nascimento destacou os financiamentos para quem pretende ingressar na Unit. A Instituição oferta Prouni, Fies e Pravaler.

“Nossos cursos também se destacam em outros processos avaliativos nacionais e locais, a exemplo do Enade, Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, Guia da Faculdade (Quero/Estadão). Portanto, nossos principais diferenciais se revelam nos egressos de destaque, no processo de ensino e aprendizagem que alia teoria e prática, metodologias ativas e nos espaços de aprendizagem colaborativa”.

Assessoria de Imprensa