2021 promete música nova e muito Forró nas noites de Aracaju

30/11/20 - 09:48:15

O sanfoneiro, referência em nosso Estado, Mimi do Acordeon, no último sábado (28) deu uma palhinha, para os seguidores em seu Intagram (@mimidoacordeonoficial), da música nova gravada com o músico e cantor Luiz Mário, do Trio Nordestino. A música intitulada de Live no Terreiro, composição de Mimi do Acordeon e Trio Nordestino, será lançada, oficialmente, em breve.

Apaixonado pelo ritmo forró, Mimi do Acordeon, que já está de volta aos palcos dos bares e botecos animando as nas noites de Aracaju com Dedé Brasill. Mimi afirma que, com a chegada da vacina do COVID-19, o ano de 2021 será um ano para difundir, ainda mais, o forró em Sergipe, Brasil e Mundo.

Fonte e foto assessoria