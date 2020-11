Pista de Skate da Orla da Atalaia recebe nova iluminação

30/11/20 - 11:03:23

A Prefeitura de Aracaju finaliza, nos próximos dias, a instalação de refletores no entorno da pista de skate “Cara de Sapo”, localizada na Orla da Praia da Atalaia, região Sul da cidade. Ao todo, 18 lâmpadas convencionais serão substituídas por iluminação do tipo LED de 100 watts. Segundo a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), até o momento, nove refletores já foram colocados no espaço de lazer e a previsão é que, ainda esta semana, outros nove sejam instalados na área.

O local de lazer receberá, também, atenção especial na parte estrutural. A ação engloba trabalho de pintura e recuperação da pista de skate, assim como a reforma do banheiro e reparos da rede elétrica.

“As melhorias integram o projeto de revitalização da Orla que, em março deste ano, passou a ser gerenciada pela Prefeitura. Desta forma, serviços de conservação e manutenção estão sendo executados, regularmente, em toda a sua extensão. Já efetuamos a reforma do Mundo da Criança, recuperamos os módulos sanitários e a entrada de acesso à Praia da Cinelândia, bem como, todo o paisagismo”, destacou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Para o skatista Kartiney Santos é gratificante ver as ações de revitalização da pista sendo executadas.

“A troca das lâmpadas melhorou demais a prática noturna. Agora posso treinar com segurança e trazer minha família para assistir ao meu treino sem receio, o que antes não era possível. Agradeço a prefeitura pelo empenho”, afirmou o frequentador assíduo do espaço.

Ainda como parte do processo de revitalização da Orla da Atalaia, a administração municipal promoveu, ainda, mudanças na área para prática de futevôlei e vôlei de praia, situada na Praia da Cinelândia, nas proximidades da Passarela do Caranguejo. Na ocasião, dez refletores com luz de LED foram instalados.

“A nova iluminação dá mais visibilidade, por ser de melhor qualidade. Além disso, garante mais segurança para quem frequenta o local, principalmente, à noite. Fiquei muito feliz com essa iniciativa, pois agora posso jogar com tranquilidade”, disse o jovem Felipe Rodrigues que costuma praticar o esporte no período noturno.

“O trabalho está sendo muito bem feito, porque está embelezando ainda mais esse cartão postal que é a Orla. Quem frequenta já percebe as melhorias. Isso é graças a uma boa administração”, observou o aracajuano Paulo Franca.

Foto: Felipe Goettenauer

Emsurb