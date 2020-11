BELIVALDO CUMRIMENTA D. MARIA NO AEROPORTO E CUMPRIMENTA A FAMÍLIA

30/11/20 - 13:07:57

O governador Belivaldo Chagas (PSD) iniciou a semana prestando suas últimas homenagens ao ex-governador João Alves Filho, “sem dúvidas um dos maiores homens públicos que Sergipe já produziu em sua história”. Belivaldo fez questão de estar presente à chegada dos restos mortais no aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju, onde “pude transmitir os meus votos de pesar para a família, em especial para a viúva, senadora Maria do Carmo”.

Na recepção a João Alves Filho também estiveram presentes a vice-governadora Eliane Aquino; o deputado federal Laércio Oliveira; o presidente da Alese, Luciano Bispo e o deputado estadual Luciano Pimentel; o prefeito de Aracaju e a vice-prefeita eleita Katarina Feitoza; o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto; o ex-deputado federal José Carlos Machado; o ex-governador Jackson Barreto, dentre outras autoridades e familiares.

Na saída do aeroporto, a urna com as cinzas recebeu as merecidas homenagens do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Sergipe e segue em cortejo pelas ruas da capital no caminhão do Corpo de Bombeiros.

Ainda nesta tarde, Belivaldo participa da recepção e visitação das cinzas do ex-governador João Alves Filho, no Palácio Museu Olímpio Campos, “que deixei à disposição dos parentes, amigos e admiradores de João Alves para esta cerimônia e acompanho também a celebração religiosa em sua homenagem, na igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo, também em Aracaju”.