Clínica de Odontologia da Unit retoma serviço gratuito de atendimento à população

30/11/20 - 11:14:19

A Universidade Tiradentes é pioneira na adequação de uma estrutura de ensino em odontologia para enfrentamento do novo coronavírus.

Com a finalidade criar instrumentos para orientação dos colaboradores, professores e alunos do Curso de Odontologia, a Universidade Tiradentes elaborou um plano de contingência para prevenção da contaminação pelo novo coronavírus e de orientação sobre protocolos para os possíveis casos suspeitos na população usuária do serviço da Clínica Odontológica. As diretrizes foram elaboradas por uma comissão composta por Simone Alves Garcez Guedes, Coordenadora do Curso de Odontologia; Saione Cruz Sá, Coordenadora de Estágio do Curso de Odontologia; Leandro Rodrigues Caldas, Coordenador Administrativo da Clínica Odontológica; Guadalupe Sales Ferreira (CRO/SE 1444),Cirurgiã-dentista Responsável Técnica da Clínica Odontológica; Rosane Milet Passos Teixeira, Enfermeira Consultora Técnica da Clínica Odontológica.

“Esse plano está focado nos protocolos baseados nas recomendações do Conselho Federal de Odontologia que aborda os procedimentos de pré-consulta, consulta e pós-consulta assim como as precauções a serem adotadas pelos serviços odontológicos”, explica Wanessa Lordêlo, diretora de Operações da Saúde do Grupo Tiradentes.

Com a aprovação do Plano de Contingência foi possível retomar as aulas práticas e reabrir a clínica de Odontologia. O serviço é gratuito, apenas para o primeiro cadastro há uma taxa simbólica.

Clínica Odontológica

Fundada em 1998, a Clínica de Odontologia da Unit realiza um trabalho social de dar acesso à população os serviços voltados para saúde bucal e geral dos indivíduos. Ao longo do tempo, foram incorporados projetos e programas de relevância como a clínica de bebês e de atendimento a crianças com microcefalia.

“A tecnologia das nossas clínicas é de última geração na área odontológica, portando tomografia computadorizada, radiografias panorâmicas digitais. Já recebemos visitas internacionais como a Prof. Dra Alecia McGregor da Universidade de Tufts e a Prof. Cheryl Nixxin, vice-reitora da University of Massachusetts Boston, que ficaram encantadas com a estrutura da Clínica Odontológica, e nunca deixamos de lado o que há de mais importante, que é a humanização do atendimento do nosso público”, explica Simone Alves Garcez Guedes, Coordenadora do Curso de Odontologia.

Atendimento

A clínica atende pessoas de todas as faixas etárias, desde bebês até pessoas da terceira idade, além de pessoas com deficiência ou alterações crônicas. Entre os diversos serviços oferecidos estão consultas, profilaxia (limpeza), raspagem de cálculo gengival, cirurgias de retirada de lesões (com resultado laboratorial de biopsia), extrações dentárias, canal, restaurações, próteses.

“Por termos uma relação social com a prestação de serviço, os pacientes pagam uma taxa de R$ 30 reais para o atendimento semestral, mas as pessoas que comprovarem baixa condição socioeconômica, a assistente social da instituição avalia e faz isenção da taxa”, explica Simone.

Antes da suspensão dos serviços, no mês de março, em decorrência da pandemia, cerca de 160 atendimentos diários eram realizados. Com a autorização de funcionamento por decreto governamental, os atendimentos foram retomados com a prática do Plano de Contingência para enfrentamento do novo coronavírus.

“O plano prevê diversas adequações estruturais e operacionais, baseadas nos manuais das autoridades sanitárias nacionais e internacionais, o que nos rendeu o aval da vigilância sanitária na primeira visita de fiscalização. No plano estão elencadas medidas desde a orientação aos pacientes no momento da marcação da consulta, até a como deve ser o ambiente clínico com novas normas e rotinas. A professora Guadalupe Sales Ferreira é a responsável técnica da Clínica Odontológica da Unit e está à frente da implantação do Plano de Contingência, do monitoramento e avaliação das ações de biossegurança de alunos, professores, colaboradores e pacientes. Todos passarão por barreiras sanitárias ao entrar no estabelecimento e os atendimentos serão feitos com os alunos e professores utilizando novos equipamentos de proteção individual. Isso nos garante um risco muito próximo de zero para contaminação neste ambiente”, assegura a coordenadora.

A partir da avaliação da Vigilância Sanitária, a Unit se tornou instituição de educação pioneira na adequação de uma estrutura de ensino em Odontologia para enfrentamento do novo coronavírus.

“Acatamos todas as indicações dos Manuais do Conselho Federal de odontologia, da ANVISA e da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO). Tudo isso com um investimento grande de estrutura e qualidade, inclusive com cursos de aprimoramento para colaboradores e alunos. Uma iniciativa realizada ao longo do período do distanciamento social e que estamos colocando em prática e monitorando cada passo para o sucesso do investimento”, finaliza.

A clínica escola do curso de Odontologia da Unit está localizada à Rua Siriri, 263, no centro de Aracaju, com horário de funcionamento de 7h às 12 horas e de 13h20 às 18h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações o telefone de contato é (79) 3218-2306.

Assessoria de Imprensa