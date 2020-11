GOVERNO DO ESTADO DIALOGA COM PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS DE SERGIPE

30/11/20 - 14:26:08

O secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas, participou, nesta segunda-feira (30), de reunião com os prefeitos eleitos e reeleitos do estado. O evento promovido pela Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), foi realizado no Hotel Delmar, na Orla da Atalaia.

No evento que segue até esta terça-feira (1º), os gestores debatem temas como Impactos da Arrecadação Estadual e Federal nas Finanças Municipais, parcerias público-privadas, Desafios da Governança e Gestão de Projetos no Setor Público e Novo Fundeb: impactos e desafios para a Educação Municipal.

Durante o Encontro Sergipano de Novos Gestores, o secretário Geral de Governo antecipou que o Estado vem dialogando com o Banese para construção de uma parceria inédita com os gestores municipais. “Em breve, o Banese fará esse anúncio que ajudará as prefeituras na recuperação de projetos, além de outras linhas de créditos diretamente com os municípios. O Banese deixou de ser um banco só para o servidor público e passou a ser um banco de fomento”, destacou José Carlos Felizola.

O secretário destacou ainda as ações do Pró-Rodovias, pilar do Avança Sergipe – programa de Recuperação Econômica do Governo do Estado, que vem reconstruindo importantes estradas, levando desenvolvimento e, assim, fortalecendo a economia. Felizola lembrou também o trabalho realizado pelo Governo, por meio da Secretaria da Fazenda, para auxiliar os municípios. “A Sefaz tem feito um importante trabalho com os municípios, principalmente com os produtores, tendo iniciado com os que produzem milho. Isso faz com que o dinheiro arrecadado retorne para as prefeituras através das compensações. E em breve, o governador Belivaldo chagas irá anunciar outros projetos e investimentos para 2021”, disse.

O presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Christiano Cavalcante, destacou a visão democrática do Governo em manter constante diálogo com as prefeituras e o esforço do Estado na implementação de ações para recuperação da economia. “Fiquei muito feliz com o anúncio do pagamento do décimo terceiro, há muito anos isso não acontecia e víamos a dificuldade do Estado. Isso é uma prova de que o Governo está trabalhando sério, com responsabilidade e mostra que o estado voltou a crescer. É por isso que a hora é de somar esforços. Por isso promovemos esse evento para que as pessoas, os técnicos que vão compor as futuras gestões, possam entender a responsabilidade que têm” afirmou o presidente da Fames.

Para o prefeito Iggor Oliveira, reeleito em Poço Verde, o encontro é uma oportunidade de orientar os municípios sobre os desafios que serão enfrentados, mostrando as oportunidades de parcerias para o desenvolvimento de programas e projetos. “É um evento de fundamental importância para todos nós gestores. Um momento oportuno de discutirmos a renovação das estratégias e de todos os sonhos da população. Aqui poderemos discutir e traçar novas metas, para que os municípios continuem avançando no caminho do desenvolvimento”, disse.

Foto Mário Sousa