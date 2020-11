INCÊNDIO EM EMBARCAÇÃO É REGISTRADO NAS IMEDIAÇÕES DO IATE CLUBE EM ARACAJU

30/11/20 - 05:26:46

Um incêndio atingiu uma embarcação em um pier localizado no Bairro 13 de julho, Aracaju, na noite deste domingo (29).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação estava ancorada quando as chamas começaram as chamas. Ainda de acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido, mas a embarcação foi destruída.

A Polícia Militar confirmou que foi acionada pela Capitania dos Portos para dar apoio a ocorrência e que o Corpo de Bombeiros foi chamado para debelar as chamas.