Cinzas do ex-governador de Sergipe João Alves chegam a Aracaju para as homenagens

30/11/20 - 12:08:55

Familiares do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, desembarcaram no final da manhã desta segunda-feira (30) em Aracaju, trazendo a urna com as cinzas do político.

Ao desembarcar, as cinzas foram recebidas pela Guarda de Honra, formada por cadetes e integrantes da cavalaria e choque da Polícia Militar.

João Alves Filho morreu na noite da terça-feira (24), no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde foi internado após sofrer uma parada cardíaca em casa no dia 18.

Ele foi diagnosticado com Covid-19, por conta disso, a família decidiu por cremar o corpo para que o ex-governador pudesse receber homenagens em Aracaju.

1ª parte do Cortejo

Horário: 12h

Local: Ruas de Aracaju com parada no Palácio Museu Olímpio Campos

Cortejo pelas ruas da capital sergipana em carro aberto do Corpo de Bombeiros, passando por pontos importantes da gestão do político

Recepção no Palácio Museu Olímpio Campos

Horário: 13h30 às 17h

Local: Praça Fausto Cardoso

Abertura a visitação, despedida e homenagens da família, autoridades, amigos e admiradores seguindo os protocolos sanitários

2º parte do cortejo

Horário: 17h

Local: Ruas de Aracaju com parada na Igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo, no Conjunto Médici

A Guarda de Honra vai deixar o Museu Olímpio Campos e conduzirá à urna com as cinzas em cortejo pelas ruas da capital sergipana em carro aberto do Corpo de Bombeiros até a Igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo

Missa

Horário: 18h30

Local: Igreja de Nossa Senhora Rainha do Mundo no Conjunto Médici

Apenas 100 pessoas poderão estar na área interna durante a celebração respeitando os protocolos sanitários