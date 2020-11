JORNALISTA E EX-SECRETÁRIO LEÓ FILHO TEM MELHORAS EM SEU QUADRO DE SAÚDE

30/11/20 - 15:25:29

O jornalista e ex-secretário de estado Leó Filho, segue internado, porém com grande melhora no seu quadro clínico e já se encontra a 24h respirando normalmente, sem qualquer ajuda de oxigênio e continua em observação na UTI do Hospital Primavera.

A pressão arterial instável, mas devidamente controlada e Glicose normalizada. Leó está com indicação de fazer gastrostomia, mas aguarda avaliação de fonoaudióloga para confirmação.