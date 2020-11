O Natal com Mobilidade segue com suas ações em Aracaju

30/11/20 - 07:22:21

Os ônibus iluminados estão circulando pelas cidades e, a partir desta segunda até quarta (30/11, 01 e 02 /12), teremos a ação de doação de sangue para ajudar os hemocentros de Sergipe – “Doe Sangue, Transporte Amor”. Será das 17h às 22h, na Orla de Atalaia (no estacionamento vizinho ao Oceanário).

Diversas instituições estão unidas nessa campanha para a realização de uma grande coleta de sangue em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe, IHHS.

Nossa ação de arrecadação também continua. Se você deseja doar, leve sua contribuição para uma das unidades do SestSenat ou para as garagens do Grupo Modelo, Grupo Progresso ou da Viação Atalaia!

Doe Sangue, Transporte Amor!

Da assessoria