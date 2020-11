Obra da Deso altera trânsito da avenida Anísio Azevedo a partir de terça-feira, 1

Nos últimos meses, parte do asfalto da avenida Anísio Azevedo, próximo à Arena Batistão, cedeu algumas vezes, formando buracos de grandes dimensões na via. O problema ocorre devido a uma falha estrutural na tubulação do sistema de abastecimento de água, que será corrigido pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) nas próximas semanas. Por isso, o fluxo de veículos no local será alterado durante o serviço.

A obra será dividida em duas etapas, segundo o diretor de Operação e Manutenção da Deso, Carlos Anderson Pedreira, e vai durar 45 dias no total. “É muito importante executar o quanto antes esse trabalho porque, sempre que há rompimento, a gente precisa paralisar a nossa estação elevatória e não conseguimos dar continuidade ao fluxo do tratamento da água. Por isso e para reduzir os transtorno à população, vamos trabalhar dia e noite no local com apoio da SMTT e da Emurb”, explica.

A primeira etapa terá início na terça-feira, 1º, às 8h, e estará concentrada entre os cruzamentos da avenida Anísio Azevedo com ruas Cedro, Guilhermino Resende e Laura Fontes. Desses três, apenas o cruzamento com a Laura Fontes estará totalmente bloqueado durante os trabalhos. A previsão é que o serviço desta fase inicial dure 20 dias, aproximadamente.

Durante este período, o condutor que acessar a Anísio Azevedo pela avenida Beira Mar, em direção à Arena Batistão, terá que convergir à direita na rua Cedro, depois à esquerda pela Moacir Rabelo Leite indo até a avenida Gonçalo Prado Rollemberg, onde vai virar à esquerda para retornar à Anísio Azevedo.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) darão suporte à obra. “Estaremos com equipes diariamente no local para orientar os condutores sobre os desvios e garantir segurança viária à população que mora e trabalha na região, assim como aos operários que estarão atuando nesse serviço”, garante o superintendente da SMTT, Renato Telles.