PM faz balanço positivo da segurança no 2º turno das eleições em Aracaju

30/11/20 - 08:29:44

O Centro de Comando Operacional da Polícia Militar de Sergipe divulgou o balanço de ocorrências registradas no segundo turno das eleições, em Aracaju, neste domingo, 29. As ações da tropa na segurança do pleito eleitoral foram monitoradas em tempo real, a partir do Quartel do Comando Geral (QCG), desde a última sexta-feira e seguem em funcionamento até a madrugada dessa segunda-feira, 30.

A única ocorrência relacionada à disputa eleitoral foi configurada como propaganda eleitoral irregular, no Bairro Coroa do Meio. Na ação policial, o condutor de um veículo foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal pelo uso indevido do som automotivo para fins eleitorais, ainda na noite do sábado, 28. Ele foi liberado após ser notificado por indícios de infração administrativa.

Ainda de acordo com o balanço, outras sete ocorrências foram registradas na capital. Sendo cinco autuações administrativas por prática de infrações de trânsito e perturbação de sossego, além de dois acidentes. Em um dos acidentes, verificado no Bairro Jabotiana, foi apreendida uma arma de fogo, quando um veículo Fiat Strada colidiu frontalmente com uma viatura da PM. Os ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram correndo. Posteriormente foi constato que o veículo possuía restrição de roubo.

O subcomandante da PMSE e coordenador geral da operação, coronel Paulo Paiva, avaliou a atuação dos 674 de forma bastante positiva.

“Todo o pleito transcorreu com muita tranquilidade e segurança aqui em Aracaju, demonstrando êxito no planejamento. Dentre os seis incidentes registrados, apenas um estava ligado diretamente à eleição. Estaremos atentos para manter a ordem e garantir a segurança de todos que, porventura, queiram participar das possíveis comemorações após a totalização dos votos”, concluiu o coordenador.

Fonte e foto PM/SE