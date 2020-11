TesteAju realiza testes rápidos nos bairros São José e Centro nesta terça

30/11/20 - 17:00:01

Nesta terça-feira (1°) a Secretaria Municipal da Saúde, por meio do programa TesteAju, dá continuidade à testagem da população contra a covid-19. O programa é composto por duas ações, testes rápidos e testes RT-PCR, realizados em espaços públicos e bairros, respectivamente.

Na terça-feira e quinta-feira, dias 1º e 03, respectivamente, as equipes de testes RT-PCR darão suporte à equipe da Unidade Básica de Saúde Ministro Costa Cavalcante, no Inácio Barbosa.

Já as equipes de teste rápido estarão, quarta-feira, dia 02, na praça do Mini Golfe, no bairro São José e sexta-feira, dia 04, na praça Fausto Cardoso, no Centro, com 500 senhas disponíveis a partir das 08 horas. Desde o início do TesteAju, em agosto, já foram realizados 12.940 exames RT-PCR. Desses, 11.017 não detectáveis e 1.767 detectáveis. E foram realizados 15.619 testes rápidos.

