VEJA O ROTEIRO POR ONDE PASSARÁ AS CINZAS DO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES

30/11/20 - 05:44:41

A assessoria da senadora Maria do Carmo Alves, divulgou na última sexta-feira (27) o roteiro por onde passarão os restos mortais do ex-governador João Alves Filho, em carro aberto do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, a partir das 11:30 horas desta segunda-feira (30).

Os restos mortais do ex-governador serão transladados para Aracaju, com chegada prevista para às 11h30, no Aeroporto Internacional de Aracaju.

Veja o roteiro:

Saída do Aeroporto, av. Senador Júlio César Leite, avenida Hildete Falcão, avenida José Carlos Silva, avenida Antonio Alves, avenida Rotary, avenida Santos Dumont (até o final da passarela), avenida Santos Dumont (até o farol), avenida Santos Dumont (entrando na avenida Rotary), avenida Beira Mar, avenida Tancredo Neves, avenida Oviedo Teixeira, Avenida Silvio Teixeira, avenida Adélia Franco, avenida Humberto Porto, avenida Luciano Monteiro Sobral (igreja católica), avenida Luciano Monteiro Sobral, avenida Adélia Franco, Avenida Silvio Teixeira, avenida Beira Mar/Otoniel Dórea/João Rodrigues/Simeão Sobral/ ponte Aracaju/Barra, retorno no trevo da Barra dos Coqueiros, mercados, avenida Beira Mar, Palácio Museu Olímpio Campos, entrada pela praça Fausto Cardoso.