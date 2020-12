ACESA LANÇA A TERCEIRA EDIÇÃO DA CAMPANHA NATAL PREMIADO EM ARACAJU

01/12/20 - 16:47:57

Na manhã desta terça-feira, 1º, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), através do Núcleo Centro Forte, lançou a Campanha Natal Premiado – evento que busca alavancar as vendas de fim de ano no Centro de Aracaju. Em seu terceiro ano, a ação sorteará no início de 2021 um carro zero km para um consumidor.

Para participar é muito simples: a cada R$ 50 reais em compras nas lojas do Centro de Aracaju que estão identificadas com os adesivos do Natal Premiado será entregue um cupom para o consumidor. Aqueles que pagarem usando o Banese Card, cartão oficial da campanha, terão direito a cupons em dobro para concorrer. Aí é só depositar nas urnas e torcer.

Até o momento, 39 estabelecimentos comerciais já confirmaram a presença na promoção, que vai até o dia 31 de dezembro. Para o presidente da Acese, Marco Pinheiro, a expectativa é grande uma vez que o sorteio do carro zero será um grande atrativo para o público consumidor. “Deverá aumentar bastante as vendas neste fim de ano”, analisou.

“É a primeira vez que conseguimos realizar um sorteio desta magnitude. Certamente será um estímulo a mais para que a população visite o Centro de Aracaju e realize as suas compras. Além de motivar os comerciantes e vendedores. É o momento de elevar a moral do lojista em um ano que foi cheio de dificuldades”, assegurou Pinheiro.

O Natal Premiado tem como parceiros a Fecomércio Sergipe, o Sebrae Sergipe, a Sicredi, a CDL, a TV Atalaia, o Banese Card e a TKS. “Agradecemos a todos que acreditaram nessa proposta e embarcaram juntos nessa ideia. Sem essas instituições nós não teríamos condições de fazer essa campanha tão forte, que certamente será um sucesso mais uma vez”, anteviu Marco Pinheiro.

Fernando Mello, coordenador do Núcleo Centro, destacou o peso da parceria entre as entidades. “É mais uma prova de que a união faz a força. Cada ano que passa, essa campanha cresce um pouco mais. Cada um fazendo a sua parte, dando seu melhor para que este seja um Natal Premiado de sucesso”, assegurou.

Entre as iniciativas para atrair os consumidores para o Centro, está a tradicional casinha do Papai Noel no Calçadão, promovida pela CDL. Para Breno Barreto, presidente da CDL Aracaju, essas ações são essenciais uma vez que o objetivo é um só: apoiar os lojistas. “É uma campanha que pertence a Acese, mas que consegue reunir todas as instituições em um mesmo projeto com a mesma finalidade. Ficamos satisfeitos em poder contribuir”, afirmou.

Maurício Oliveira, superintendente da Fecomércio Sergipe corrobora com o pensamento de que a realização do Natal Premiado só traz frutos benéficos para o comércio do Centro. “E é nossa função fazer parte de uma ação como essa”, garantiu. Maurício disse que agora a responsabilidade é dos lojistas. “Cada um agora tem a missão de divulgar ainda mais essa ação e fazer essa campanha crescer”, finalizou Maurício.

Fonte e foto assessoria