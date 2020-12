BNB AMPLIA EM MAIS DE 200% OS INVESTIMENTOS PARA A SAÚDE EM SERGIPE

01/12/20 - 10:49:00

Hospitais, clínicas, farmácias, laboratórios e outras empresas da área da saúde ampliaram a busca por crédito em 2020. Em função da pandemia pelo novo coronavírus (covid-19), as empresas que trabalham na linha de frente passaram por transformações, reforçaram o atendimento e adquiriram novos produtos para dar conta da maior procura por serviços. Em Sergipe, o crédito investido no setor registra incremento de 210,6%, segundo dados do Banco do Nordeste.

De janeiro a outubro, o BNB aplicou mais de R$ 82 milhões em empreendimentos da área da saúde em Sergipe, por meio de 220 operações. No mesmo período do ano anterior, o total aplicado foi de R$ 26,4 milhões, em 193 operações. As aplicações referem-se tanto a capital de giro quanto a investimentos fixos e semifixos, que incluem obras de construção civil, novas instalações, compra de máquinas, equipamentos, veículos utilitários, móveis e utensílios.

As atividades de atendimento hospitalar registram a maior parte do crédito aplicado, com mais de R$ 52,3 milhões (63,7%). Em seguida estão o comércio de produtos farmacêuticos, com mais de R$ 10,4 milhões (12,6%) e as atividades médicas ambulatoriais, com R$ 8 milhões (9,7%).

O empresário Alexandre Miranda, de Aracaju, atua no comércio atacadista de gases medicinais, aluguel de máquinas e equipamentos médico-hospitalares. Ele utilizou o crédito de R$ 1,1 milhão para comprar produtos como cilindros de oxigênio. “A pandemia não trouxe prejuízos financeiros para a empresa, pelo contrário, cresceu a demanda por nossos serviços e aumentamos o faturamento”, afirma.

A empresária Cláudia Lima, que recorreu ao financiamento de R$ 880 mil, aproveitou a facilidade dos recursos digitais. Ela atua no comércio atacadista de medicamentos, material de proteção individual e produtos hospitalares, também em Aracaju. “Nossa atividade não parou desde o início da pandemia. A única dificuldade que tivemos foi lidar com a falta de matéria-prima e de mão-de-obra suficientes para suprir a demanda. Fazemos toda nossa movimentação pelo internet banking, que é muito funcional”, relata.

Segundo o superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, o ano de 2020 transformou completamente o setor de saúde em Sergipe. “O enfrentamento da pandemia trouxe uma responsabilidade ainda maior à rede hospitalar, aos fornecedores e a todo o setor produtivo ligado à área da saúde. Cresceu a procura e aumentou o rigor na prevenção e no tratamento médico. Por isso, o BNB ampliou a participação no crédito, de modo a fortalecer a capacidade de atendimento e a qualidade nos serviços de saúde em Sergipe”, diz o superintendente.

Banco do Nordeste