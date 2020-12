Concurso da Polícia Civil: Governo do estado encaminha projeto básico para possíveis bancas organizadoras

01/12/20 - 13:36:08

O Governo do Estado iniciou mais uma etapa dos procedimentos de formulação do concurso público para a Polícia Civil de Sergipe. A Secretaria de Estado da Administração (Sead) encaminhou o projeto básico do certame às possíveis organizadoras do concurso, que prevê a seleção de 50 agentes de polícia judiciária e de 10 escrivães de polícia. O certame foi apresentado no dia 20 de agosto e a previsão é que a banca organizadora seja definida até o final deste ano.

O chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE) e membro da comissão organizadora do concurso público, Evandro Machado, explicou que o documento encaminhado às entidades organizadoras de certames traz as orientações sobre como deve ser formulada a seleção dos cargos da Polícia Civil de Sergipe. “A Sead já encaminhou para as possíveis organizadoras o projeto básico do concurso, que dá a diretriz de como será realizado o certame, quais as fases e a forma de arrecadação. As organizadoras avaliam e encaminham para a Sead”, detalhou.

Ele destacou que algumas bancas já foram contatadas e já receberam o projeto básico do concurso. Em seguida, após a avaliação das possíveis organizadoras, a banca será selecionada. “Já foram convidadas a Fundação Carlos Chagas, Cebraspe, o IBFC, cuja nomenclatura hoje é Ibad, e Fundação Getúlio Vargas. Nós acreditamos que nos próximos dez dias tenhamos as respostas, e que, até o final do ano, também tenhamos a definição da organizadora do concurso”, pontuou.

Foto: Freepik