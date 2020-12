DEPUTADOS APROVAM PROJETO QUE ALTERA NOME DA ALESE PARA CONSTRUTOR JOÃO ALVES

01/12/20 - 11:51:11

Aprovado, por unanimidade, na manhã desta terça-feira, 1º de dezembro, durante sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Resolução nº 21/2020, de autoria da Mesa Diretora, que restabelece a denominação do Palácio Governador João Alves Filho à sede da Casa Legislativa.

Por determinação da Justiça de mudar o nome do prédio da Alese, na época, foi colocado de Construtor João Alves. Mas, com a morte do ex-governador do Estado de Sergipe, João Alves Filho, no dia 24 de novembro, aos 79 anos, a decisão da retomada do nome para Palácio Governador João Alves Filho, é uma forma de prestar homenagem sobre a importância do nome do ex-governador para Sergipe.

História política

João Alves filho foi prefeito da cidade de Aracaju por duas vezes. O primeiro mandato foi entre os anos de 1975/1979 e o segundo de 2013/2017. A sua trajetória na política não foi breve, o político já foi governador de Sergipe durante três mandatos. O primeiro foi entre 1983 a 1987, o segundo foi entre 1991 a 1995 e o terceiro durou de 2003 até 2007. Além de ser prefeito e governador, João Alves filho também foi Ministro do Interior entre os anos de 1987 a 1990. João Alves Filho já fez parte do Partido da Frente Liberal (PFL), Partido Democrático Social (PDS), Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e do Partido Democratas (DEM).

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões