Energisa Sergipe executa plano de ações para o verão

01/12/20 - 08:13:29

O objetivo é preparar a rede elétrica para a alta estação

Sergipe é um destino muito procurado pelos turistas, especialmente no período de férias. Com a retomada gradual da economia e do turismo, a expectativa é de que essa continue sendo uma realidade. Como de costume, a Energisa Sergipe intensifica todos os anos a manutenção da rede elétrica nas áreas de maior fluxo de pessoas nesse período, com o objetivo de minimizar a possibilidade de interrupções no fornecimento e garantir a qualidade da energia elétrica.

Nomeado de Plano Verão, o projeto envolve as áreas técnicas da empresa e inclui ações de prevenção, inspeção e manutenção da rede elétrica em municípios onde a distribuidora atua, intensificando o trabalho realizado continuamente ao longo do ano. Este ano, mesmo com a incerteza da realização dos eventos, por conta da pandemia, o foco principal continua sendo as regiões onde tradicionalmente há uma maior concentração de pessoas no período de festividades, como Réveillon e Carnaval, e também em hotéis, pousadas, bares e restaurantes, que costumam receber mais clientes por conta das férias. Na capital, por exemplo, a área de maior atenção é a Orla da Atalaia.

“As ações de intensificação de vistorias e manutenções começaram a ser executadas em setembro e seguem até fevereiro, período do Carnaval. Mapeamos os locais que possuem grande potencial turístico, para darmos uma maior atenção à rede que atende a essas regiões, com a finalidade de mapear todas as ações necessárias para garantir a qualidade e continuidade dos serviços, reduzindo riscos relacionados à rede elétrica”, explica Wilton Leal, gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sergipe.

Até o momento, o plano já contemplou a execução de mais de 470 serviços, incluindo podas de árvores próximas à rede elétrica e substituição de isoladores e cruzetas, por exemplo. Além disso, foram inspecionados trechos de 13 alimentadores que atendem a municípios como Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga, Pirambu e Neópolis, com a utilização do veículo com PowerScan, um sistema que realiza a inspeção termográfica e visual da rede elétrica através de sensores, capazes de identificar possíveis problemas ao longo da extensão da rede. Lembrando que todas essas ações são realizadas por profissionais capacitados, com o objetivo de reduzir o impacto de qualquer imprevisto que possa vir a ocorrer com o fornecimento de energia à população.

Wilton Leal reforça que em situações de riscos envolvendo a rede elétrica, a população deve seguir a recomendação de se afastar e informar o ocorrido. “Ninguém, deve se aproximar. O procedimento é ligar imediatamente para a Energisa para tomar as medidas urgentes. O contato pode ser feito pelo telefone 08000 79 0196 ou pela GISA no whatsapp, por meio do número 79 98101-0715”, finaliza.

Por Regiane de Andrade Sa