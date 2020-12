EXTRA – Belivaldo diz que só anuncia se será candidato ao Senado em março de 2022

01/12/20 - 17:56:53

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse nesta terça-feira (01), com exclusividade para o portal Faxaju, que somente em março de 2022 é que decidirá se será candidato ou não em 2022. Deixou bem claro que “até lá tudo pode acontecer e que vai depender do quadro do momento”.

Belivaldo deixou claro que não vai discutir formação de chapa neste momento pós eleição municipal e que só vai começar a falar sobre as eleições de outubro de 2022, no segundo semestre de 2021: “até lá vou continuar administrando o Estado, sem tratar sobre política. Não é hora para isso”.

O objetivo de iniciar as conversas no segundo semestre de 2021 é para manter o grupo coeso, fortalecido e bem entrosado, para que cheque a 2022 sem arranhões e todos juntos possam definir qual será a chapa, inclusive com o seu nome para o Senado, que só será anunciado em março do ano das eleições.

Momento certo – Segundo Belivaldo Chagas, no momento certo vários nomes podem surgir, com os partidos oferecendo sugestões que considerar melhor. E fez uma pergunta: “quem disse que o prefeito reeleito Edvaldo Nogueira (PDT) não será candidato a governador em 2022?” E acrescentou: “não terá problema nenhum e fortalece o seu partido”.

Para Belivaldo, a vice-prefeita eleita, delegada Katarina Feitosa (PSD), “é um bom nome, tem capacidade de continuar o trabalho e o grupo gosta e confia nela.” O governador, entretanto, insistiu que mantém a posição de só anunciar se disputará o Senado em março de 2022.

O governador disse que está satisfeito com o resultados das eleições, porque o seu grupo conseguiu eleger 70 prefeitos e vai se manter unido e com os mesmo propósitos em relação à gestão estadual. Acrescentou que “a única exceção foi o Partido dos Trabalhadores (PT), que ao lançar candidatura à Prefeitura de Aracaju, criou um trauma que na unidade do bloco”.

– Fora isso, o certo é manter a união e buscar maior entrosamento entre partidos aliados, para que não quebre o projeto político que vem mudando Aracaju, concluiu Belivaldo.