Fórum vai discutir futuro do mercado de energias

01/12/20 - 08:29:04

Evento será promovido de 2 a 4 de dezembro e acontecerá de forma online

O Sebrae realiza de 2 a 4 de dezembro a 4ª edição do Fórum Energias de Sergipe. Este ano o evento será realizado de forma online e contará com palestras e painéis sobre as oportunidades de mercado e negócios na cadeia de Petróleo, Gás e Energias Renováveis para os pequenos negócios locais.

O Fórum reunirá especialistas de referência nacional no setor de energias e tem como público alvo microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte que atuam ou pretendem exercer atividades na cadeia de energia nos segmentos de petróleo e gás, energia elétrica, solar fotovoltaica, eólica e biocombustíveis.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na loja virtual do Sebrae, por meio do endereço eletrônico lojavirtual.se.sebrae.com.br. As atividades serão transmitidas pelo canal do Sebrae Sergipe no Youtube.

A abertura acontece no dia 2, ás 8h30, com a palestra ‘A Transição Energética – Qual o posicionamento do Brasil? ‘, ministrada pelo secretário do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho. Em seguida é a vez do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, apresentar o posicionamento de Sergipe em relação ao processo de transição energética.

A programação do primeiro dia será encerrada com o Painel ‘Oportunidades para as Empresas Sergipanas no Mercado de Energias’, que contará com as participações de Anabal Santos, secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural (ABPIP), Marina Abelha, superintendente de exploração na Agência Nacional de Petróleo (ANP), Heloísia Borges, diretora da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Márcio Félix, secretário executivo do Fórum Sergipano de Petróleo e Gás (FSPG), e do gerente de relações institucionais da Golar Power em Sergipe, Marco Túlio Rodrigues.

Energias Renováveis

Já no dia 3, a partir das 9h, será realizado o Painel ‘Energia Renováveis: segurança e regulação’, que contará com as participações de Sandro Yamamoto, diretor Técnico da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Carlos Felipe Café, vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), Gabriel Kropsch, vice-presidente da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás), Rodrigo Sauaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) e Marcio Takata, diretor da Greener.

A programação do Fórum prossegue na sexta-feira, também a partir das 9h, com o Painel ‘Oportunidades para as empresas sergipanas no mercado de energias’. Essa atividade contará com as participações de Hewerton Martins, presidente do Movimento Solar Livre, Breno Barreto, presidente do Sergipetec, Antonio Batista, diretor da Vita Digital Soluções Tecnológicas, Cláudio Ribeiro, CEO da 2W Energia, Andrea Faria e Karina Souza, analistas do Sebrae Nacional, Cassiano Moro, professor e pesquisador da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e Alessandro Sanches, membro da Associação Brasileira do Biogás (Abiogás)

” Esse é mais um evento de inteligência de mercado que proporciona ao empreendedor a chance de se atualizar sobre as principais tendências e debates dessa importante cadeia produtiva. Nos próximos anos teremos boas perspectivas em relação ao gás natural em nosso estado e é preciso preparar os nossos empresários para que eles consigam aproveitar as oportunidades que irão surgir”, explica o analista técnico do Sebrae, José Leite Prado Filho.

O IV Fórum Energias de Sergipe é uma realização do Sebrae e conta com o apoio do Governo do Estado, Associação das Empresas da Cadeia Produtiva de Petróleo, Gás e Energias de Sergipe (PENSE), Rede Petrogas e Fórum Sergipano de Petróleo e Gás (FSPG).

Foto assessoria

Por Wellington Amarante