Hora de juntar os cacos

01/12/20 - 08:04:58

Por Adiberto de Souza

Terminadas as eleições, chegou a hora de os partidos derrotados juntarem os cacos da refrega eleitoral e preparar o terreno para o embate de 2022. Quem primeiro começar a faxina, arrumará a casa mais rápido. Esta arrumação passa, naturalmente, pela renovação dos já cansados quadros atuais, com a atração de novas lideranças. O Cidadania, por exemplo, carece de aulas sobre pluralismo para entender que não se ganha eleição sozinho. O PT também está entre os partidos que precisam avaliar os erros cometidos nas últimas eleições de Aracaju. Caso queira ter uma melhor performance em 2022, a legenda da estrelinha terá que tomar um banho de humildade para expurgar o rei da barriga, além de renovar o surrado discurso de “nós contra eles”. Já passou da hora de as lideranças petistas entenderem que na coligação governista o PT não é mais o dono da bola. Portanto, se quiser continuar convivendo no mesmo teto do governo estadual, precisa aceitar o jogo a ser jogado de olho nas próximas eleições. Do contrário, aconselha-se mudar de residência o quanto antes, indo morar, de preferência, na rua da oposição ao governo Belivaldo Chagas (PSD) e aos partidos situacionistas. Simples assim!

Justas homenagens

Sergipe prestou justas homenagens a João Alves Filho (DEM), ex-prefeito de Aracaju e ex-governador de Sergipe, que morreu na semana passada em Brasília. O líder demista foi cremado e seus restos mortais chegaram ontem na capital. Trazida pela família, a urna funerária foi recepcionada no aeroporto pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), lideranças políticas e amigos de doutor João. Após as honras militares, a urna foi conduzida em carro aberto até o Palácio-Museu Olímpio Campos para receber as devidas homenagens. Descanse em paz!

Promessa ao vento

Todos os candidatos a prefeito de Aracaju juraram de pés juntos que se eleitos fariam a licitação do transporte coletivo da capital. Aliás, esta promessa vem sendo feita e refeita pelo prefeito reeleito Edvaldo Nogueira (PDT). Quando toma posse, contudo, o pedetista sempre encontra uma desculpa para não mexer no gordo ganha pão dos donos ricos das empresas de ônibus. Aqui pra nós, quer apostar uma mariola de goiaba como Edvaldo não fará a prometida licitação do transporte coletivo? Vixe!

Não se enxerga

Inimigo figadal de Danielle Garcia (Cidadania), candidata derrotada a prefeita de Aracaju, o também ex-prefeiturável Rodrigo Valadares (PTB) tirou a maior chinfra com a votação da adversária: O moço publicou nas redes sociais o resultado do 2º turno, destacando o fato de a delegada ter ficado na terceira colocação, atrás das abstenções e conclui dizendo que “Aracaju deu o seu recado”. Ressalte-se que, bem antes da derrocada de Danielle, os aracajuanos deram um chega pra lá em Rodrigo Valadares, desmontando o palanque dele antes do 2º turno. Marminino!

Missa por Déda

Nesta quarta-feira (2), faz sete anos da morte prematura do ex-governador Marcelo Déda (PT). Devido a pandemia da Covid-19, a missa a ser celebrada em homenagem ao líder petista será transmitida pelas redes sociais. A viúva de Déda, vice-governadora Eliane Aquino (PT), está convidando as pessoas para acompanharem “esse momento de oração pelo canal do Youtube da Paróquia Perpétuo Socorro, através do Instagram do padre Marcelo Conceição (@pemarceloconceicao) ou ainda pela web rádio Mãe do Socorro”. Oremos!

Thaís melhora

O estado de saúde da jornalista Thaís Bezerra, colunista do Jornal da Cidade, vem evoluindo positivamente. Conforme a equipe médica, ela começou a fazer fisioterapia ontem, devendo iniciar hoje o tratamento fonoaudiológico. TB passou mal na última quarta-feira, tendo sido internada na UTI do Hospital São Lucas com um edema cerebral. Foi sedada e entubada, mas melhorou bastante desde o domingo passado, quando saiu da sedação e da entubação. Esta informação é do jornalista Eugênio Nascimento, diretor de redação do Jornal da Cidade. Saúde, amiga!

Fidalguia tucana

O médico Eduardo Amorim, presidente do PSDB em Sergipe, foi às redes sociais parabenizar o adversário Edvaldo Nogueira (PDT) pela reeleição: “Respeito a vontade popular. Por isso, desejo boa sorte ao prefeito reeleito. Que ele faça uma administração que atenda aos anseios dos aracajuanos e promova uma cidade melhor para todos”, discursou. Aliás, Eduardo Amorim destituiu o diretório do PSDB em Aracaju ao saber que o seu presidente Acácio Ferreira Cardoso tinha pedido à Justiça para anular as eleições, por conta do atraso na divulgação do resultado no 1º turno. Misericórdia!

Ódio na internet

Cerca de 63% das denúncias contra crimes cibernéticos estão relacionadas a discurso de ódio. O racismo corresponde a quase um terço dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. Segundo a Ong SaferNet, as páginas de pornografia infantil denunciadas somam 20.975. Crendeuspai.

Vai à reeleição

Derrotado na disputa pela Prefeitura de Socorro, o deputado federal Fábio Henrique (PDT) já definiu seus próximos passos políticos. Questionado qual será o seu projeto para o futuro, o pedetista respondeu na lata: “Primeiro precisamos focar na continuidade do nosso mandato, sempre em defesa de Sergipe e dos trabalhadores. Quando 2022 chegar, com a permissão de Deus, disputarei a reeleição para deputado federal”. Então, tá!

Primas pobres

Nem toda igreja fatura tanto quanto a rica Universal do Reino de Deus. Entre as inúmeras congregações instaladas diariamente no Brasil, algumas fazem das tripas coração para continuarem com as portas abertas. Tem daquelas trocando “milagres” por mercadoria de segunda mão, como bicicleta, carrinho de pipoca, moto velha, o diabo a quatro. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 8 de agosto de 1902.