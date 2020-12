Horácio Chagas interpreta clássicos natalinos no Shopping Jardins

01/12/20 - 16:40:04

Nesta terça-feira, 1º de dezembro, o violinista anima o cair da noite no empreendimento localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE). A partir das 19h, Horácio Chagas brinda as famílias com interpretações únicas de clássicos natalinos. A apresentação acontecerá no Jardim Iluminado e poderá ser apreciada pelo público que estiver na Praça de Alimentação Jardins, respeitando o distanciamento social e os demais protocolos de biossegurança.

No repertório estarão canções que prometem emocionar crianças, jovens e adultos. O violinista interpretará sucessos como ‘Então é Natal’, ‘Noite Feliz’, ‘Vem que está chegando o Natal’, ‘Hallelujah’, ‘Bom Natal’, ‘Deixei meu Sapatinho’, dentre outros clássicos. O acesso será gratuito.

Formado pelo Conservatório de Música do Estado de Sergipe, Horácio Chagas iniciou seus estudos musicais aos 7 anos e não parou mais. Desde então, segue a sua paixão pela música, participando de projetos que vão do clássico ao popular. Hoje, o artista e produtor musical atua em cerimônias de casamento, apresentações em restaurantes, eventos corporativos e na produção de pequenas apresentações de artistas nacionais.

Noite musical no Jardim Iluminado

O quê? Violinista Horácio Chagas interpreta clássicos do Natal.

Quando? Terça-feira, 1º de dezembro, às 19h.

Onde? Jardim Iluminado na área verde central do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Da assessoria

Foto: Divulgação