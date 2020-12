Hospital de Cirurgia proporciona consultas e acolhimento para funcionários

01/12/20 - 11:00:53

Colaboradores passaram por atendimento com urologistas e cardiologistas, além da realização de exames, em alusão ao Novembro Azul

Preocupado com o bem-estar e a com saúde dos seus colaboradores, o Hospital de Cirurgia realizou, neste último sábado, 28, a Ação Novembro Azul – uma manhã de consultas com médicos cardiologistas e urologistas, além de momento zen (mini palestras com nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga), café da manhã, bem como entrega e sorteio de brindes.

Durante todo este mês de novembro, o Cirurgia buscou chamar a atenção dos seus funcionários que possuem a partir de 40 anos sobre a importância da conscientização a respeito de doenças, especialmente a prevenção do câncer de próstata, seja através da iluminação da fachada do hospital; entrega de laços azuis; realização de exames de PSA, colesterol, glicemia, triglicérides, sumário de urina e eletrocardiograma; e a oferta de consultas que ocorreu neste último sábado.

“A nossa missão é cuidar. Cuidar não apenas dos pacientes que chegam até nós, mas também de quem cuida deles, o nosso colaborador. Por isso, realizamos esta Ação do Novembro Azul”, reforçou a interventora judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães.

“AÇÃO NOTA 10”

“De zero a dez, dou nota dez para esta Ação do Novembro Azul. Sou funcionário do Cirurgia há 18 anos e, até sábado passado, nunca tinha passado por uma avaliação médica desse tipo aqui no hospital. Gostei muito de participar da ação e gostei mais ainda de saber que continuarei sendo acompanhado pelo hospital para realização de mais exames”, afirmou Sebastião Medeiros, colaborador do Setor de Portaria do Hospital de Cirurgia.

Colaboradores da Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) – grande parceira do hospital – também participaram da Ação Novembro Azul. “Fiquei encantado pelo que vi aqui no Cirurgia, ambientes asseados, organizados. Falo pelos outros e por mim: o Cirurgia hoje é um jardim. Agradeço por esta oportunidade que nos deram de vim fazer prevenção do câncer de próstata”, destacou José Carlos Santos, funcionário da AMO.

Médico urologista, o Dr. Mário Henrique Tavares, ressaltou os benefícios que as consultas trouxeram para os participantes da ação. “Foi uma ação importante para orientarmos e tirarmos dúvidas. Dos pacientes que atendi, alguns descobriram que têm diabetes. Descoberta muito importante para começar uma dieta, procurar um tratamento específico; tivemos também paciente com PSA alterado (exame que mede o nível de uma substância produzida pela próstata), que mostrou a necessidade de acompanhamento médico mais próximo”, disse.

REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA

Para o Dr. Fábio Serra, cardiologista e coordenador da Unidade Vascular Avançada (UVA) do Cirurgia, o hospital está de parabéns pela elaboração da campanha para os funcionários. “Como somos referência para cardiologia em Sergipe, com todos os serviços ofertados, exames complementares, cirurgia cardíaca, hemodinâmica, tratamento de infarto, não poderíamos deixar de ofertar aos colaboradores o atendimento em cardiologia. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo hoje”, afirmou.

“Agradeço a todos os envolvidos e aos médicos que participaram da Ação Novembro Azul. A gente pediu e eles chegaram junto a nós. Agradeço também a comissão organizadora que se esmerou, nesses últimos dias, para poder estar prestando a melhor assistência aos seus colegas. E, principalmente, agradeço aos nossos funcionários que vieram participar deste momento tão especial”, concluiu a interventora judicial do Cirurgia.

Por Tatianne Melo

Foto assessoria