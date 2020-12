Luciano Bispo recebe Menção Honrosa da Polícia Militar de Sergipe

01/12/20 - 12:02:48

Por incondicional apoio que tem prestado à Policia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) diante das pautas legislativas que visam o engrandecimento institucional da corporação, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), e o subsecretário-geral da Mesa Diretora da Casa Legislativa, Igor Albuquerque, foram agraciados com Menção Honrosa pela Polícia Militar do Estado de Sergipe. A homenagem aconteceu na manhã de hoje (01), no gabinete da presidência.

O presidente agradeceu o reconhecimento da corporação e destacou a importância da interface entre o Poder Legislativo e a Segurança Pública. ” Parabenizo a Polícia Militar de Sergipe, na pessoa do comandante Marcony Cabral por honraria. A comunicação entre essa Casa, o Governo de Sergipe e a Policia Militar tem sido muito importante para o fortalecimento da Segurança Pública do nosso estado”, declarou Luciano Bispo.

O Comandante-geral da Polícia Militar, Marcony Cabral Santos, também destacou a importância da interlocução entre a Alese com a corporação. “Essa é uma homenagem da Polícia Militar para todos os deputados e todos os funcionários desta Casa, por toda interlocução e apoio dados nas matérias destinadas à corporação. Então, já é final de ano e viemos agradecer a esta Casa por apoio dada à polícia militar”, destacou o comandante.

Para o sub-secretário da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, a interlocução entre a Assembleia Legislativa e o Polícia Militar de Sergipe é fruto de um relação profícua e aberta com a corporação. “A Policia Militar vem reconhecer um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Casa em benefício dos integrantes da polícia, mas, em benefício maior da população sergipana que é a beneficiária final dos serviços prestados pela polícia militar. A Menção Honrosa é um reconhecimento da polícia à casa de todos os sergipanos, e eu me sinto muito orgulhoso por integrando a equipe do presidente Luciano Bispo, e ter sido distinguido no dia de hoje com a homenagem recebida”, externou Igor.

O chefe do gabinete de Segurança Institucional da Alese, Capitão Melo, também foi homenageado pela corporação. “Foi uma grande surpresa, e eu tenho somente que agradecer ao Comandante-geral da PMSE e ao presidente desta Casa, Luciano Bipo por esse reconhecimento, e agradecer também aos demais oficiais que acompanham o comando, pois eles me inspiram a fazer o meu trabalho. Esse reconhecimento só renova os meus dias nos mais de 30 anos de serviço prestados na Polícia Militar”, contou o chefe do gabinete de Segurança Institucional da Alese, Capitão Melo.

Participação

Além dos deputados Zezinho Guimarães, Zezinho Sobral e Capitão Samuel, participaram também das homenagens, o Subcomandante Geral, Coronel Paulo César Góis Paiva, o Comandante de Policiamento Militar da Capital (CPMC), Coronel José Moura Neto, o Corregedor-Geral, Cel PM Eliziel Alves Rodrigues, o Chefe da 2ª Seção do Estado Maior Geral (PM-2), o Coronel Edenisson Santos da Paixão, o Chefe da 3ª Seção do Estado Maior Geral (PM-3), o Coronel QOPM Gledson Lima Alves, o Chefe da 6ª Seção do Estado Maior Geral (PM-6), o Coronel QOPM Reinaldo Correia de Moura, e o Tenente Coronel, Chaves.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo