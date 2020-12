Mercados municipais passam a funcionar até as 17h a partir desta terça-feira, 1º

01/12/20 - 05:47:36

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), informa que a partir desta terça-feira, 1º, os mercados municipais (centrais e setoriais) funcionarão das 6h às 17h.

A Emsurb ressalta que haverá a tolerância de 30 minutos para o fechamento total e saída de todos os permissionários dos mercados. A empresa reitera também que, após as 16h45 fica proibida a abertura dos portões para a entrada de pessoas, sejam elas comerciantes da área, consumidores, visitantes ou turistas.

A partir deste horário, conforme o órgão municipal, será permitida, apenas, a saída daqueles que estiverem no interior dos respectivos espaços.

Pandemia

Ainda no primeiro semestre desde ano, por causa da pandemia do novo coranavírus, a Emsurb, seguindo decretos dos governos municipal e estadual de adoção de medidas para evitar a proliferação da covid-19, limitou o horário de funcionamento desses espaços de compras. No primeiro momento, das 6h às 13h30, e mais adiante até está segunda-feira, 30, das 6h às 15h.

De acordo com o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, as ações de prevenção à covid-19 continuarão sendo adotadas, dentre elas a disponibilidade de álcool em gel para os frequentadores.

Foto: Felipe Goettenauer