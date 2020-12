MINISTÉRIO DA SAÚDE APRESENTA DADOS E AÇÕES DE COMBATE À AIDS NO PAÍS

No Dia Mundial de Luta contra a Aids, nesta terça-feira (1°), o Ministério da Saúde vai apresentar o Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2020, que traz os dados de diagnósticos e infectados consolidados do ano de 2019.

Durante o evento online, também serão apresentadas as iniciativas tomadas durante a pandemia para manter os tratamentos, rastreamentos e assistência no Sistema Único de Saúde (SUS) às pessoas com HIV.

O dia 1° de dezembro marca o início do chamado Dezembro Vermelho, que tem como objetivo chamar a atenção para a o diagnóstico precoce, prevenção, assistência e direitos das pessoas que vivem com o HIV.

Acompanhe ao vivo: