PRESIDENTE DO CONIVALES REALIZA PALESTRA PARA NOVOS PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS

01/12/20 - 10:33:34

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES), Franklin Freire, palestrou no Encontro Sergipano de Novos Gestores realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) com o tema “Compras compartilhadas e regulação de média e alta complexidade”.

O encontro foi voltado para os prefeitos e prefeitas que foram eleitos e reeleitos nas eleições 2020, e realizado no Del Mar Hotel, em Aracaju.

O presidente Franklin Freire é prefeito reeleito do município de Amparo São Francisco e falou sobre a experiência de gerir o Consórcio que atende uma população atualmente de mais de 505 mil cidadãos, realizado cinco pregões eletrônicos para compra compartilhada de medicamentos, o que resultou numa economia de mais de R$ 6 milhões. “Primeiro Trimestre 2021, serão disponibilizados cerca de 300 medicamentos para atenção básica e 49 medicamentos utilizados em pacientes que apresentam sintomas de covid-19 e cerca de 300 itens de materiais correlatos.. E ampliaremos nosso portfólio na terceira compra do próximo ano para itens da merenda escolar e de materiais odontológicos”, informa.

Franklin Freire também falou aos novos gestores eleitos e aos reeleitos sobre os serviços de regulação de consultas, procedimentos e exames contratados e oferecidos pelo Consórcio em valores mais baixos que os praticados pelo mercado, fazendo com que a fila de pacientes dos municípios diminuísse, gerando economia e melhorando o custo-benefício, pois os exames e consultas de especialidades acontecem no município contratante e gera até mesmo uma linha de maiores cuidados para os pacientes.

“É feita a chamada pública para credenciamento das clínicas e prestadores de serviços, tem a oferta dos procedimentos, os municípios contratam os serviços de acordo com a demanda e depositam o valor. Essa forma de trabalho diminuiu as judicializações para a realização de procedimentos como exames e cirurgias de média e alta complexidade”, explicou Franklin Freire.

Ao concluir, ele salientou que todas as ações feitas pelo Conivales foram desenvolvidas de forma transparente, pois esses dados e as licitações realizadas podem ser vistas e comprovadas no Portal da Transparência.

POR ASCOM