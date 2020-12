SAMUEL SE REÚNE COM AS ASSOCIAÇÕES MILITARES SOBRE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

01/12/20 - 05:41:58

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) se reuniu nesta segunda-feira (30) com as associações da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares de Sergipe. A reunião teve o objetivo de discutir o projeto de Lei que está em tramitação na Alese (Assembleia Legislativa de Sergipe), que trata da previdência dos servidores públicos.

Durante a reunião, o parlamentar fez contato com o líder do governo, Zezinho Sobral, e com o comando da PMSE, Cel Marconi Sobral. No entendimento, ficou definida a apresentação de uma emenda, pelo líder do governo, retirando os militares do projeto de forma clara. Esta medida dará tranquilidade a estes servidores em relação ao projeto

Ainda durante a reunião, foi solicitada uma reunião com o Comandante da PM para tratar do projeto de lei que está sendo feito pelos comandos, que trata do novo regime de proteção social dos militares sergipanos. O coronel Maconi Sobral respondeu ao parlamentar de forma imediata, onde se comprometeu em agendar a reunião, ainda esta semana, com todas as associações para tratar deste tema tão relevante para a tropa.

Segundo o Capitão Samuel a reunião foi positiva. “As associações vieram trabalhar efetivamente, onde, juntos, conseguimos avanços para a tropa com relação ao projeto em tramitação na Alese, assim como uma reunião para discutir o regime de proteção social dos Militares sergipanos”, ressalta.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria