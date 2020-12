Seduc inicia curso de gestão pessoal para servidores nesta terça-feira, 1°

01/12/20 - 13:56:05

Ao longo de 2020, mais de 16 cursos formativos foram disponibilizados intersetorialmente, ofertando qualificação profissional para mais de 2.636 cursistas

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Recursos Humanos (DRH) e do Centro de Qualificação de Pessoal Prof. Antônio Garcia Filho (CQP), inicia nesta terça-feira, 1°, o curso Gestão Pessoal, disponibilizado para servidores da Rede Pública Estadual de Educação, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Seduc. O curso visa a proporcionar aos profissionais da Secretaria um momento reflexivo no tocante à observação e à identificação dos valores que têm, além de imergir sobre as potencialidades de gestão.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 desta terça-feira, 1º. Os interessados deverão acessar o link http://capacitacao.seduc.se.gov.br/moodle/ e identificar o curso Gestão Pessoal na aba do CQP – Ambiente Virtual de Aprendizagem. Caso ainda não tenha cadastro, basta criar uma conta, observando que o usuário deve ser o número do CPF.

Para o diretor de Recursos Humanos, Jorge Costa, em um ano atípico de pandemia os cursos intersetoriais da Seduc fazem parte da formação continuada e enfatizam temas que o momento exige, como a formação para Gestores Escolares, Gestores e Técnicos que traz o novo momento no ambiente escolar.

Segundo Thirza Mangueira, coordenadora pedagógica do CQP/DRH, 87 pessoas inscritas até agora estarão reunidas virtualmente até o dia 1° de fevereiro de 2021, em uma carga horária de 40h distribuídas em dois módulos que abordam temas relacionados à gestão do tempo e aos valores humanos, objetivando, sobretudo, a obtenção de conhecimentos em desenvolvimento de práticas de gestão pessoal, planejamento de atividades diárias, valores morais e valores éticos.

“Esta formação traz a oportunidade de refletirmos sobre esses valores e como estamos organizando as nossas atividades na perspectiva de vermos os nossos desejos concretizados, por meio do autoconhecimento e do desenvolvimento pleno das nossas potencialidades”, explicou o professor Mário Jorge Oliveira Silva, formador do curso.

A Seduc disponibilizou até o momento 16 cursos coordenados pelos departamentos e setores relacionados, dentre os quais estão os de formação continuada para gestores escolares, atuação do secretário escolar e oficinas para os servidores administrativos na escola, gestão do livro didático, tradutores e intérprete de libras e outros, totalizando o aprimoramento da qualificação profissional de 2.636 cursistas. Para finalizar 2020, ainda em dezembro, coordenadores municipais do Programa Alfabetizar pra Valer farão parte do ciclo formativo coordenado pela Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam).

Assessoria de Comunicação da SEDUC