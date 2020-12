SYMONE ARAÚJO É A NOVA DIRETORA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO E GÁS

01/12/20 - 05:13:49

Desde a criação da ANP, em 1998, Symone é a segunda mulher a assumir o cargo de diretora

Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e também mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela universidade, Symone Araújo tomou posse como diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A cerimônia foi realizada na última sexta-feira, 27.

Por conta da pandemia da covid-19, o evento de teve o número de convidados reduzido, para que todas as medidas necessárias pudessem ser tomadas para garantir a saúde e a segurança dos presentes. O evento foi transmitido ao vivo para o público através do canal da ANP no YouTube.

Symone ainda é doutora em Ecologia, Conservação e Manejo de Recursos Naturais pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública.

Ela ressaltou que se sente honrada com a oportunidade de assumir o cargo de diretora da Agência. “Agradeço especialmente por essa oportunidade de servir ao meu Brasil na condição de diretora da ANP, um cargo de extrema relevância na administração pública federal brasileira. Essa realização foi decorrente de muito trabalho, dedicação e esforço como servidora de carreira por 26 anos”, afirmou.

Com a posse, a diretora fica responsável pela Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP), Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP), Superintendência de Biocombustíveis e de Qualidade de Produtos (SBQ), tendo vinculado o Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas (CPT), e Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI), bem como os Núcleos Regionais de Fiscalização do Abastecimento.

Carreira

Antes de se tornar diretora da ANP, assumiu há 11 anos a Coordenação Adjunta do Programa “Novo Mercado do Gás” no Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia (MME), atuando na implementação de marcos legais e infralegais da indústria do gás natural. Durante sua carreira, Symone Araújo desempenhou funções na Petrobras, Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), UFS e outras entidades.

Ascom comunica@ufs.br

Foto: Agência Senado