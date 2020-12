1º dia de doação de sangue do Natal com Mobilidade ultrapassa expectativas

02/12/20 - 06:09:13

A ação “Doe Sangue, Transporte Amor” do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) já começou com sucesso. Foram 83 participantes sendo 79 aptos à doação na primeira noite (ontem) deste projeto que faz parte do Natal com Mobilidade e vai até amanhã, quarta-feira, dia 2, na Orla de Atalaia, próximo ao Oceanário.

A presidente do IHHS, Mirah Guimarães, celebrou a receptividade do público e quantidade de doadores que se somaram ao primeiro dia de campanha. “Foi um momento maravilhoso de doação. Estamos muito felizes com essa ação! Um total de 79 doadores e mais 4 que se disponibilizaram, mas não estavam aptos. Já conseguimos liberar muitas cirurgias com esse volume doado no primeiro dia de coleta”, comemorou.

Este ano o Natal com Mobilidade, além da doação de sangue, está realizando outras ações. Desde o dia 24 de novembro os ônibus iluminados do Natal com Mobilidade estão circulando Capital e sua Região Metropolitana, e até o dia 09 de dezembro, o Setransp e diversas instituições parceiras estão se mobilizando para arrecadação de materiais escolares, brinquedos, roupas, sapatos e produtos de higiene para serem doados a orfanatos e asilos.

O Natal com mobilidade de 2020 tem um diferencial segundo o presidente do Setransp, Alberto Almeida, por causa da pandemia que fez o setor remodelar as ações de final de ano para não deixar de dar assistência às instituições, além da população. “A coleta de sangue é uma das nossas estratégias para ajudar os bancos de sangue. Nós sempre observamos uma dificuldade de doação no fim do ano em todos os cantos e como é necessário ajudar no abastecimento dos hemocentros. Além disso, a gente contou com boas parcerias que só fortaleceram a ação. Segunda nós tivemos quase 80 coletas e estamos com uma meta de ultrapassar mais de 200 coletas até quarta. Muitos trabalhadores do transporte estão mobilizados para ajudar e o mais bonito foi ver pedestres e turistas ajudando também. Esperamos dessa forma ter um final de ano tranquilo nesse sentido”, diz.

Daniela Batista foi a primeira doadora do primeiro dia. Ela conta que quis somar a causa justamente por ter vivenciando uma situação onde era necessário ter doares. Pensando em sua experiência pessoal, ela quis ajudar o próximo. “Estou muito feliz por ajudar, porque é lindo saber que estarei ajudando até quatro pessoas diferentes. É aquela frase: doando sangue, estou doando vida. E dessa vez, estou transportando amor”, reforça.

Junto com o Setransp, estão a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Programa Ambiental Despoluir, a AracajuCard, o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), o Sistema Fecomércio / Sesc/ Senac, os Grupos Modelo e Progresso, a Viação Atalaia, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Associação Desportiva Confiança, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), Polícia Civil de Sergipe, Guarda Municipal de Aracaju (GMA), LIDE Sergipe, Sebrae, Corpo de Bombeiros e Marinha.

