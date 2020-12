CAPITÃO SAMUEL E CABO DIDI FIRMAM PARCERIA PARA O PROJETO FUMAÇA ZERO

02/12/20 - 17:46:05

Na tarde desta quarta-feira (03), o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) se reuniu com o Vereador Cabo Didi (PSC), idealizador do Projeto Fumaça Zero. Durante a reunião foi firmada uma parceria com o Projeto social do parlamentar, o Batalhão da Restauração.

No entendimento ficou acordado que os projetos políticos do deputado e do vereador, de prevenção às drogas e de acolhimento à dependentes químicos andarão juntos. O objetivo é de somar forças para combater e reduzir a criminalidade em Sergipe.