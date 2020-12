Diretoria da Adepol se reelege para novo mandato

02/12/20 - 06:17:17

A chapa ‘Prosseguir Inovando’ foi reeleita nesta terça-feira, 1º, para comandar a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE) pelos próximos três anos. A chapa única, liderada pelo presidente Isaque Cangussu, recebeu 76 dos 81 votos que foram depositados na urna, o que representa a vontade de 93,82% do universo dos delegados votantes. Foram contabilizados apenas quatro votos nulos e um em branco.

Isaque Cangussu comemora a vitória, que considera expressiva. “Estou muito feliz com o reconhecimento dos colegas pelo trabalho realizado. A ausência de concorrência, num primeiro momento, já nos dava a sensação de que estávamos no caminho correto. Agora, essa expressiva votação confirma que estamos no rumo certo”, diz o presidente reeleito.

A colega de chapa e delegada Flávia Felix concorda com o presidente que foi mais um voto de confiança da categoria. “Os colegas sabem da nossa dedicação para manter as conquistas alcançadas e lutar por mais direitos. Acredito que a responsabilidade só aumenta e iremos nos esforçar ainda mais para retribuir tamanha confiança”, comenta a vice-presidente secretária-geral.

O vice-presidente jurídico eleito, delegado Samuel Oliveira, comenta que a continuidade da diretoria à frente da Associação revela o reconhecimento do importante trabalho de renovação e inovação. “O fato de termos somente uma chapa neste ano foi uma mensagem, que demonstra a harmonia da categoria. Esta união é extremamente importante para evoluirmos em busca de nossas demandas”, diz.

O delegado Neviton Rodrigues fez questão de legitimar o trabalho dos colegas ressaltando que confia plenamente nos integrantes da atual diretoria. “Vim exercer meu direito e reconhecer que a diretoria vem fazendo um brilhante trabalho, defendendo com todas as forças nossas prerrogativas e por isso merecem continuar à frente da instituição. Estou de acordo com as decisões tomadas por eles. Em suma, estamos bem representados”, diz o titular das delegacias de Porto da Folha, Gararu e Nossa Senhora de Lourdes.

Eleição

Os votos foram colhidos em urna fixa na sede da associação, das 8h às 17h desta terça-feira, tendo a apuração ocorrido imediatamente após o processo de votação.

Composição da chapa:

CONSELHO DIRETOR

Presidente

Isaque Heverton Dias Cangussu

1º Vice-Presidente

Adelmo Pelágio de Andrade Filho

Vice-Presidente Secretária-Geral

Flávia Cristina Felix Mororo

Vice-Presidente Administrativo e Financeiro

Hildemar Lima Rios

Vice-Presidente Jurídico

Samuel Souza de Brito Oliveira

Vice-Presidente de Comunicação

Antônio Wellington Brito Júnior

Vice-Presidente Social

Josioland Machado Eugênio

1º Suplente

Alexandre Felipe de Andrade Monteiro

2º Suplente

Fábio Ricardo Sobral Kano

3° Suplente

Meire Mansuet Alcântara Campos e Silva

CONSELHO FISCAL E DE ÉTICA

Édson Nixon Santos Costa

Guilherme Augusto Volkweis

Fábio Santos Santana

Fonte: Assessoria de Imprensa