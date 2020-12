Edvaldo autoriza início das obras de reurbanização da praça Princesa Isabel

02/12/20 - 13:51:51

Uma demanda antiga da população do bairro Santo Antônio, zona Norte de Aracaju, começou a se tornar realidade na manhã desta terça-feira, 2. A praça Princesa Isabel será completamente recuperada, contando com um investimento de mais de R$275 mil, provenientes do Programa Planejamento Urbano, do Ministério do Desenvolvimento Regional. A autorização para início da obra foi assinada pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Esta é a primeira de um conjunto de outras dez praças que serão completamente reestruturadas, somando as demais melhorias realizadas na região.

“Este é um dos sonhos que eu acalentava e que, agora, poderemos concretizar. Essa é uma importante praça para a cidade. Primeiro porque foi uma das primeiras a ser construída e, como a Aracaju nasceu a partir do Santo Antônio, ela era um espaço de interligação entre o bairro e o Centro da capital. Segundo ponto é porque foi local de encontro de muitos movimentos que atuaram para a transformação da cidade. Além disso, é a primeira de um conjunto de praças que vamos reformar, após um trabalho de aproximadamente um ano para buscar a liberação de recursos, junto ao Governo Federal, para este fim. Então, é um momento especial que, ainda, vai culminar com as demais melhorias da região, como o recapeamento das vias mais importantes”, ressaltou o prefeito, durante a solenidade, que respeitou as diretrizes sanitárias.

Edvaldo destacou ainda que a reforma da praça Princesa Isabel foi uma das prioridades estabelecidas pela Prefeitura e que, por isso, fez questão de reafirmar seu compromisso com a população local. “Estava muito preocupado com o estado dessa praça. Batalhamos para conseguir os recursos para a reforma de dez praças da cidade e colocamos a Princesa Isabel como prioridade. Ela está dentro do projeto que apresentei para a população, ainda na minha campanha eleitoral, que é o de recuperar 174 praças em quatro anos. Meu objetivo é trabalhar para melhorar a vida das pessoas e essa obra vai beneficiar a população levando progresso a essa região”, afirmou o gestor.

O investimento total para reurbanização completa do espaço é de R$ 275.660,43. O prazo previsto para conclusão da obra é de quatro meses e inclui desde a recuperação do piso até a iluminação da praça, como pontuou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

“Vamos recuperar a área, mas não iremos retirar a essência dela. É um espaço muito arborizado e vamos manter isso. Será retirada a pedra portuguesa, que degrada com muita facilidade e não é adequada, e colocaremos uma pavimentação de concreto, além de bancos, e da construção de calçadas e meios-fios. É uma repaginada completa. Essa obra se encaixa em um contexto de toda a revitalização da região do Santo Antônio que teve uma série de vias recapeadas. Portanto, um significativo complemento”, acrescentou Ferrari.

A reurbanização da obra contempla, ainda, aplicação de piso tátil, adequando o espaço às normas de acessibilidade, implantação de 46 bancos de concreto, execução de projeto paisagístico, além da colocação de 20 postes de iluminação decorativa para tornar o espaço mais seguro para os usuários.

Expectativa

A empregada doméstica Maria do Carmo da Conceição, 58 anos, trabalha há dois anos nas proximidades da praça e, diariamente, tem o espaço como trajeto. Para ela, a reforma vai chegar em boa hora.

“A gente olha para a praça, vê tão cheia de árvores e pensa que poderia ficar ainda mais bem cuidada. Agora, com essa reforma, a praça vai receber a melhoria que precisa e merece. Acredito que todo mundo ganha com essa obra, seja quem trabalha na região, mora ou mesmo passa por aqui. Então, é muito bem-vinda e já estou ansiosa para ver como vai ficar”, afirmou Maria.

Foto Ana Licia Menezes