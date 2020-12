ENCONTRO SERGIPANO DE NOVOS GESTORES DISCUTE DESAFIOS DAS ADMINISTRAÇÕES

A Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) e a Confederação Nacional de Municípios (CNM), através da Escola de Gestão Governador João Alves Filho, realizaram na segunda-feira, 30, e terça-feira, 01, o Encontro Sergipano de Novos Gestores.

O evento que foi voltado para os prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos em 2020, contou com palestras importantes no âmbito da Gestão Pública, com profissionais qualificados e renomados que capacitaram os gestores e equipes técnicas para os próximos quatro anos de mandato.

A FAMES e a CNM têm como objetivo maior construir parceiras com as administrações municipais, facilitando os caminhos para modernizar a estrutura governamental das cidades sergipanas, desburocratizando processos e tornando os serviços prestados aos cidadãos mais eficientes em meio a um cenário de restrição orçamentária do país.

O presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Christiano Cavalcante, destacou a importância do encontro. “O ano de 2021 está repleto de desafios e é fundamental para o fortalecimento dos municípios, auxiliar e capacitar os gestores de forma responsável, para que juntos possamos lutar e defender os interesses da nossa gente. Foram dois dias de evento, onde temas muito relevantes foram abordados, desde a saúde, educação, infraestrutura, entre outros”, falou.

Christiano também agradeceu a todos que participaram e trabalharam em prol da realização do evento. “Quero aqui agradecer a todos vocês que nos prestigiaram nesses dois dias. Ao nosso coordenador da Escola de Gestão, Jorge Teles, que idealizou todas as palestras, aos nossos parceiros que foram fundamentais para esse evento acontecer e a toda equipe técnica da Federação dos Municípios e CNM que trabalhou bonito para o sucesso do nosso encontro”, finalizou.

