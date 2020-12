Já foram 173 doadores em duas noites da ação “Doe Sangue, Transporte Amor”

02/12/20 - 07:57:39

Já foram 173 doadores em duas noites da ação “Doe Sangue, Transporte Amor” do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS).

A ação faz parte do Natal com Mobilidade é está acontecendo na Orla de Atalaia, vizinho ao Oceanário, desde de segunda até esta quarta-feira, dia 03, das 17h às 22h. De acordo com o IHHS, diversas cirurgias já começaram a ser liberadas com o material coletado nesses dois dias de campanha.

Além dos parceiros da ação, diversas pessoas que fazem atividade física no local, turistas e trabalhadores da região se somaram a essa ação de solidariedade e doaram também.

E, no mesmo local, o Natal com Mobilidade segue arrecadando ainda materiais para doações a orfanatos e asilos. Brinquedos, roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal e outros podem ser doados.

Fonte e foto assessoria