LUCIANO OTIMISTA COM ANÚNCIO DA EXPLORAÇÃO EM ÁGUAS PROFUNDAS NO LITORAL

02/12/20 - 17:39:19

O deputado estadual Luciano Pimentel está otimista com o anúncio de inclusão da exploração das reservas de petróleo e gás em águas profundas do litoral no plano estratégico da estatal para 2021-2025, com montante de investimento estimado em US$ 2 bilhões. Para ele, a notícia é uma conquista que merece destaque. Luciano é um parlamentar atuante na luta pela manutenção dos investimentos da Petrobras em Sergipe,

“O ano de 2020 foi atípico e extremamente difícil. Saber que Sergipe está no plano de investimentos da Petrobras nos alegra e traz uma perspectiva de crescimento para 2021. Sem dúvidas representa mais oportunidades para desenvolver nossa economia, assegurando melhores condições de vida para os sergipanos. É uma vitória e o início de um futuro promissor neste mercado”, enfatiza Luciano Pimentel.

De acordo com o deputado, a atuação do governador Belivaldo Chagas foi decisiva para garantir a continuidade do “Sergipe Águas Profundas”, evitando que o estado deixasse de integrar o portfólio da Petrobras. “Precisamos reconhecer a ação efetiva do governador e parabenizá-lo pela defesa firme dos interesses do nosso estado”, afirma Luciano Pimentel, complementando.

“Belivaldo foi incansável e manteve um diálogo permanente com a Petrobras, com o Ministério de Minas e Energia (MME) e com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ele também esteve em Brasília, onde se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para expor a importância do Sergipe Águas Profundas para o estado e para o Novo Mercado do Gás. Todo esse trabalho árduo já está gerando frutos e quem ganha com isso é Sergipe”, finaliza Luciano Pimentel.

O anúncio foi feito na última segunda-feira, 30, durante o Petrobras Day, evento realizado pela empresa para apresentação do seu portfólio de investimentos a acionistas, autoridades e técnicos da área.