SE, AL e PE dialogam em live sobre readequação do calendário escolar 2020

02/12/20 - 07:34:56

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), realizará na próxima quinta-feira (03), a live “Readequação do Calendário”. A transmissão acontecerá a partir das 10h, em parceria com a Undime Sergipe, Undime Alagoas, Undime Pernambuco e conta com o apoio da Fundação Lemann.

A live terá como público-alvo secretários municipais de educação e suas equipes técnicas, tendo como objetivos compartilhar orientações sobre a Readequação dos Calendários e discutir o término do ano letivo. A ação surgiu com a necessidade de os gestores municipais readequarem e aprovarem um novo calendário letivo, que foi impactado pela suspensão das aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19.

“Neste momento, as secretarias de educação estão com o desafio de regularizar a carga horária que foi dada remotamente ou aprovar a regulamentação para estender o ano letivo, ou mesmo estabelecer um ano letivo contínuo entre 2020-2021. Diante desse desafio, a Fundação Lemann está apoiando operacionalmente a construção da live para auxiliar as redes a fazerem as melhores escolhas, garantindo especialistas que farão as palestras e a plataforma de realização do evento”, explicou a diretora da Ascam, Andrea Dantas.

Para se inscrever, basta clicar no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuQz1O5lv0i2qORev-Ib7OKnST0jl-Q97eLgsqnkAcvsNC7g/viewform