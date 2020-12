SES abre PSS para contratação de profissionais de nível médio e superior

02/12/20 - 13:33:22

Mais de 2 mil vagas estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (03)

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), abrirá a partir desta quinta-feira (03), até às 23h59 do domingo, 13, inscrições para Processo Seletivo Público Simplificado (PSS – 01/2020), voltado à contratação de profissionais de nível médio, superior assistencial e superior médico. Ao total, serão disponíveis 2.798 vagas de várias especialidades da saúde.

Os interessados podem conferir tanto as categorias disponíveis, como a remuneração mensal, no anexo I do edital. Já as inscrições devem ser realizadas via internet, através do site no endereço eletrônico www.saude.se.gov.br, na seção PSS Profissionais de Saúde.

O candidato a vaga deve preencher a ficha de inscrição e anexar todos os documentos listados no edital, conforme o cargo (nível médio ou nível superior). Além da avaliação curricular de títulos, também será pontuada a experiência profissional. Uma vez incluídos os documentos, o candidato não poderá editar, alterar ou incluir novo documento.

O PSS tem o objetivo atender à necessidade de manutenção de serviços assistenciais e administrativos nas unidades da Secretaria Estadual de Saúde, no Complexo Regulatório e unidades móveis de atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). A contratação dos profissionais tem prazo de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.