Shopping Jardins ganha três novas operações em Aracaju

02/12/20 - 08:16:17

Bella Casual, Croma Store e O Boticário inauguram quiosques. Litoraneus e Tip Top abrem novos espaços

O empreendimento localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE), amplia o seu mix e agracia as famílias sergipanas com mais opções de compras. As novidades são as inaugurações dos quiosques da Bella Casual, Croma Store e O Boticário. Já as marcas Litoraneus e Tip Top atendem ao público em novos ambientes.

Especializada em acessórios e semijoias, a Bella Casual inaugurou a sua primeira operação na capital sergipana, oferecendo ao público um lindo acervo de relógios, peças folheadas, itens banhados a ouro e em prata. No quiosque localizado em frente ao Magazine Luiza, o consumidor encontra anéis, brincos, pulseiras, colares, gargantilhas e conjuntos para mulheres de diferentes estilos, semijoias com um ano de garantia e acessórios voltados ao público masculino.

No mall em frente ao hipermercado GBarbosa, a Croma Store brinda o público com um quiosque repleto de novidades tecnológicas e acessórios para smartphones e smartwatches. A primeira operação da marca dispõe de carregadores portáteis, cabos, caixas de som bluetooth, headphones e outros gadgets, além de uma linha voltada aos amantes dos eSports, como mouses, teclados e fones para games.

Próximo ao Cinemark, a novidade fica por conta do moderno quiosque de O Boticário, onde homens e mulheres de diferentes estilos encontram os principais produtos da marca. Neste modelo de negócio, a empresa que é referência nacional em perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais oferece ainda mais praticidade ao consumidor.

Novas lojas

A Litoraneus acaba de ganhar um novo e moderno espaço no Shopping Jardins. A marca especializada em roupas e acessórios com proteção contra os raios ultravioletas inaugurou uma charmosa loja em frente à Polishop, proporcionando ainda mais conforto aos clientes. Suas coleções são baseadas em tendências atuais e a partir de opiniões de dermatologistas e fisioterapeutas e oferecem a crianças, jovens e adultos uma grande variedade de itens produzidos em tecido tecnológico com FPU 50+ permanente, que não sai com as lavagens. A Litoraneus conta também com uma linha de compressão, voltada à prática de atividades físicas. As peças oferecem proteção solar, ativam a circulação sanguínea, reduzem a sensação de cansaço e peso nas pernas após o treino, auxiliando na performance esportiva e diminuindo o risco de lesões e fadiga muscular.

Já a Tip Top acaba inaugurar uma charmosa loja pop-up, ao lado da Vivara. No gracioso espaço, o público encontra a moda alegre e confortável que veste bebês, crianças e adolescentes com até 16 anos. Em total sintonia com o universo infanto-juvenil, a marca oferece uma linha completa de roupas e acessórios, criada de acordo com cada estação do ano. As peças buscam traduzir toda a diversão e o colorido que a garotada adora.

