VEREADOR ELEITO, BRENO GARIBALDE, DIZ QUE NÃO FARÁ PARTE DA “BANCADA DO AMÉM”

02/12/20 - 11:10:38

O vereador eleito Breno Garibalde (DEM), disse nesta quarta-feira (02) que não votará em todos os projetos encaminhados para Câmara de Vereadores pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). “Eu já avisei ao prefeito, não vou fazer parte da bancada do amém. Isso ele nem espere de mim”, garantiu Breno, filho do deputado estadual Garibalde Mendonça.

Ele também revelou a apreensão inicial do seu pai, deputado Garibalde Mendonça, mas, reconhece a importância dele durante sua campanha. “Meu pai teve uma importante participação na campanha. No começo ele ficou receoso, mas os líderes do partido apoiaram minha candidatura. Pude mesclar o histórico político dele com minha campanha. Fui estudar, me especializar e me preparar pra entrar nesse meio, não entrei na política só pelo fato do meu pai já ser político”, explicou Breno.

Ao comentar sobre mobilidade e sustentabilidade, Breno disse ter construído suas ideias compartilhando com a população, especialmente, os que navegam pelas redes sociais. Depois de fazer um filtro no que fora apurado dos internautas, ele diz que foi possível montar vinte e cinco ideais com foco nesses temas, e propagar durante a campanha para a população aracajuana.

O vereador eleito se comprometeu em carregar o legado deixado pela maior liderança do partido, o ex-governador João Alves Filho, falecido recentemente.

Breno Garibalde é formado em arquitetura com especialização em urbanismo, e pretende aproveitar de seus conhecimentos acadêmicos para desenvolver o seu mandato no legislativo municipal de Aracaju.