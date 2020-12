BANESE: CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS NO NORDESTE É PRORROGADO

03/12/20 - 05:43:50

O Banese está contratando empresas interessadas em atuarem como correspondentes bancários em todo Nordeste, na modalidade substabelecente. Lançado em outubro, o edital de chamamento seria encerrado dia 25 de novembro, mas foi prorrogado até o dia 28 de dezembro.

O Banese pretende ampliar a oportunidade às instituições interessadas em atuarem na estratégia de expansão do banco para municípios de todos os estados do Nordeste do Brasil.

Para as empresas da região, a participação representa uma forma de ampliar seus negócios, inclusive com geração de empregos. Os clientes do banco também serão beneficiados com um atendimento cada vez mais próximo e de qualidade.

As empresas interessadas serão contratadas como substabelecentes, conforme demanda do banco. As inscrições podem ser feitas a partir das informações disponibilizadas no site do Banese. Mais detalhes também podem ser solicitados por meio do e-mail: editalcorban@banese.com.br.

Os termos do edital podem ser acessados no próprio site do banco www.banese.com.br, clicando em ‘Acesso Rápido’/ Seu Banco/ Licitações/ Chamamento Público. Conforme texto do edital, de acordo com a demanda e a necessidade do Banese, ficará a cargo deste disponibilizar os serviços de correspondente bancário, de forma parcial ou em sua totalidade.

Fonte: Ascom Banese