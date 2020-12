Belivaldo diz que diz as aulas presenciais da rede estadual voltarão em março de 2021

03/12/20 - 13:26:05

O governador Belivaldo Chagas participou nesta quinta-feira (03), de mais uma reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) para fazer uma avaliação do cenário epidemiológico do estado e analisar a possibilidade de flexibilização de algumas atividades.

Belivaldo disse que as aulas presenciais na rede estadual voltarão no dia 22 de março do próximo ano. Já o retorno das demais redes serão definidas pelos prefeitos de cada município.

Sobre o retorno da aulas, Belivaldo disse que “decidimos que nada abriremos e que, por tanto, também, nada fecharemos. Fizemos uma avaliação da situação e constatamos o seguinte: os números de pessoas contaminadas estão crescendo, é fato, porque aumentamos as testagens. Em relação a quantidade de pessoas que estão internadas, também há um aumento. Há cerca de quatro semanas atrás, num determinado dia a gente tinha 144 pessoas internadas na rede hospitalar. Ontem nós chegamos a 226. É preocupante, mas em relação a óbitos nós tivemos os seguintes números: no mês de outubro, um total de 120 óbitos; no mês de novembro, 102 óbitos; e no mês de dezembro, quatro mortes a cada dia. Então o que mais nos preocupa é essa questão de pessoas internadas e de óbitos”, disse o governador.

Foto: Divulgação