Edvaldo autoriza obra de infraestrutura da “Ponta da Asa”, no Santa Maria

03/12/20 - 12:46:52

A Prefeitura de Aracaju deu início a mais uma obra de infraestrutura completa no bairro Santa Maria, zona Sul, na manhã desta quinta-feira, 3. O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou a execução dos serviços estruturantes da avenida Alexandre Alcino e da estrada da antiga lixeira, que leva ao Residencial Santa Maria, honrando um compromisso firmado com os moradores da localidade. Com recursos do Programa Planejamento Urbano, do Ministério do Desenvolvimento Regional, o projeto conta com um investimento de R$ 2,1 milhões e incluirá a implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica.

“Essa é uma obra com bastante significado para mim. Era um sonho desde que cheguei à Prefeitura, em 2017, e que transformará a vida desta comunidade. Em 2018, estivemos aqui para conversar com os moradores, elaboramos o projeto, mas infelizmente os recursos ficaram retidos no Governo Federal e só foram liberados este ano, próximo ao período eleitoral, o que nos impediu de autorizar o início dos trabalhos imediatamente. Mas assim que este período passou, fizemos questão de realizar esse ato. É uma avenida bastante movimentada, com fluxo considerável de veículos e que as pessoas sofrem muito, seja no verão, com a poeira, ou no inverno, com chuva e lama. É uma obra prioritária e que tenho a felicidade de hoje ver acontecer porque sei que trará progresso, desenvolvimento e qualidade de vida para os moradores”, destacou o prefeito.

Edvaldo reiterou que a infraestrutura do prolongamento da avenida Alexandre Alcino, que dá acesso às comunidades Ponta da Asa, Jardim Recreio e Jardim Santa Maria, faz parte do pacote de obras que foram planejadas para o bairro Santa Maria, na atual gestão. “Fizemos um grande trabalho nesta região. Realizamos obras estruturantes, estamos erguendo a primeira escola municipal de ensino integral, entregamos duas escolas e uma unidade de saúde, no 17 de Março, estamos construindo a primeira maternidade pública municipal, também nesta região, e, tudo isso, somado ao trabalho que já foi realizado nos outros mandatos. Mas mesmo com tantas obras que fizemos me incomodava ver esse trecho sem infraestrutura. Por isso trabalhamos muito para liberar os recursos, dissemos que íamos fazer e hoje damos a resposta. Estou cumprindo com meu compromisso, minha responsabilidade de prefeito”, salientou.

Realização

A dona de casa Neildes dos Santos, 52 anos, mora na comunidade Ponta da Asa desde que nasceu. Para ela, ver a obra ser iniciada representa “a realização de um sonho”. “Uma felicidade imensa me toma hoje. Tenho um filho doente e já enfrentei muitas dificuldades aqui. Eu também tenho problemas respiratórios e sofro muito com a poeira. Sempre acreditei que a Prefeitura faria essa obra. Confiei na palavra de Edvaldo e hoje estou vendo as máquinas na frente da minha casa, já iniciando essa obra”, afirmou.

Quem também comemorou o início da obra foi a dona de casa Juliana Marques Andrade, 26 anos. “Passamos por muitos desgastes aqui. Eu moro no Residencial Vida Nova e sempre que preciso de transporte, tenho que caminhar bastante. Sofremos muito, mas hoje vejo minhas esperanças reacenderem. Estou sentindo um alívio muito grande em ver essa obra começar”, disse.

A obra de infraestrutura do Residencial Santa Maria era uma demanda antiga da comunidade. Em 2018, Edvaldo se reuniu com os moradores, quando apresentou o projeto de urbanização e se comprometeu em buscar a liberação dos recursos para execução dos trabalhos. Agora, com a autorização para início das intervenções, serão realizados serviços de terraplanagem, construção de 1.200 metros de rede de drenagem, além de um quilômetro de rede coletora de esgoto. A obra também contempla a construção de calçadas, implantação de meios-fios e pavimentação asfáltica de 1,8 km de via.

“Vamos fazer a ligação da ponte do 17 de Março até o Residencial Santa Maria. Vamos fazer esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação desta avenida, que é conhecida como antiga estrada da lixeira. É uma região com o maior crescimento imobiliário da cidade, com grandes empreendimentos sendo construídos e essa obra vai potencializar esse crescimento. É uma obra completa e tenho certeza que esse investimento será um vetor de desenvolvimento para essa região”, afirma o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

