EM BRASÍLIA, HELENO SILVA DEFENDE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

03/12/20 - 18:05:46

Nesta quinta-feira, 3, o ex-deputado federal e pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal, Heleno Silva (Republicanos), reuniu-se em Brasília com o senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento Geral da União para 2021. Durante o encontro, Heleno defendeu a prorrogação do Auxílio Emergencial criado pelo Governo Federal para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus.

“Conversando com o senador Bittar tratei sobre a importância de garantir a manutenção de programas sociais financiados pelo Governo Federal e, principalmente, de estender o prazo do Auxílio Emergencial, que é de extrema necessidade e precisa ser prorrogado para 2021”, destacou Heleno.

Defensor dos interesses dos nordestinos, o ex-deputado federal também falou sobre o Renda Cidadã, programa idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro como possível substituto do Bolsa Família, e ainda ressaltou que o número de famílias beneficiadas precisa ser ampliado, especialmente no Nordeste.

Por fim, Heleno aproveitou para reivindicar a promoção de obras na região. “Defendi junto ao relator prioridade para o Nordeste na realização de obras estruturantes que possam gerar emprego e renda para nossa população. Seguimos em Brasília, levando nossa luta em defesa dos nordestinos e sergipanos mais carentes”, concluiu.