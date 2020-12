FÁBIO HENRIQUE REIVINDICA RETORNO DE CATEGORIAS PARA A PRF EM SERGIPE

03/12/20 - 14:48:07

A reforma aplicada pelo Governo Federal nas superintendências da Polícia Rodoviária Federal (PRF) rebaixou a categoria do órgão em Sergipe para a D, e isso diminui drasticamente a capacidade administrativa e operacional. Por conta disso e para se colocar à disposição da instituição que o deputado Federal Fábio Henrique (PDT) é membro, foi realizada uma visita ao novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inspetor Eduardo Aggio de Sá, na quarta (dia 2).

“A Superintendência da PRF no meu Estado é um exemplo de atuação, de atividade, de operação e de dignidade para o Brasil, e foi rebaixada da letra C para D. Solicito que seja feita uma nova avaliação e faço em nome dos colegas policiais. Sou policial Rodoviário Federal, conheço toda estrutura deste órgão e afirmo categoricamente que haverá diminuição das atribuições, onde divisões especializadas deixarão de existir, ou seja, haverá perda da qualidade do trabalho uma vez que a estrutura será diminuída”, defendeu o deputado.

O diretor-geral se comprometeu em agendar uma audiência com a Superintendência de Sergipe e com o sindicato, para que possa ser feita essa discussão para o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Atualmente, Sergipe conta com divisão em setores e núcleos; a exemplo do setor de superintendência executiva, setor de administração, setor de gestão de pessoas, setor de operações, setor de inteligência, dentre outras divisões.

Por Henrique Matos