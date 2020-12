Quase 800 novos casos de Covid em Sergipe nesta quinta-feira e quatro novos óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 3, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 798 casos e quatro novos óbitos. Em Sergipe, 91.718 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.320 morreram. Todos os quatro óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 83.907 pacientes foram curados. Um óbito, inicialmente registrado para Propriá, foi transferido para Nossa Senhora do Socorro.

Os quatro óbitos foram: mulher, 57 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 85 anos, também de Aracaju, com doença pulmonar obstrutiva crônica; mulher, 79 anos, moradora de Japoatã, com hipertensão e diabetes; e homem, 90 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença cardiovascular crônica. Foram realizados 212.643 exames e 120.925 foram negativados.

Como houve um aumento significativo de testes diários para detectar a presença do Covid-19 em pessoas no Estado há possibilidade dessa ação ter contribuído para o aumento de casos apresentados nesta quinta-feira (03). Há total tranquilidade em relação à situação em Sergipe, principalmente em razão da situação de leitos nas enfermarias e UTIs.

Estão internados 239 pacientes, sendo 103 em leitos de UTI (70 na rede pública, sendo 67 adultas e 3 pediátricas; e 33 na rede privada, sendo 31 adultas e 2 pediátricas) e 136 em leitos clínicos (94 na rede pública 42 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 3.071 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.