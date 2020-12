Talysson busca inclusão de pessoas com deficiência no Mercado de Trabalho

03/12/20 - 14:31:24

Preocupado com a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o deputado estadual Talysson de Valmir, PL, propôs o Projeto de Lei (PL) 139/2019, que institui o cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. A propositura está em tramitação e neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o parlamentar aproveita para apelar por agilidade na votação.

“Neste 03 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, quero chamar atenção para a importância da discussão de políticas públicas que busquem a inclusão das pessoas com deficiência. Infelizmente, um dos maiores desafios para essas pessoas continua sendo o acesso ao mercado de trabalho e foi pensando nisso que propus esse PL”, observa o parlamentar.

Dados do IBGE apontam que em 2018, apenas 48% das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD) estavam ocupadas em todo o Brasil. O mesmo estudo apontou que o Brasil tinha 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e menos de 1% delas conseguem ingressar no mercado de trabalho. “É lamentável que apesar da obrigatoriedade da contratação de Pessoas com Deficiência, as empresas brasileiras ainda mostrem resistência. Precisamos mudar essa realidade”. A pessoa com deficiência precisa ter seus direitos respeitados, ela precisa ter as mesmas oportunidades. Mais que isso, ela precisa ser de uma vez por todas inserida na sociedade”, destaca o parlamentar.