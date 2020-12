UNINASSAU abre inscrições para o Vestibular de Medicina

03/12/20 - 13:33:21

Interessados podem se inscrever até o dia 4 de dezembro

Por: Priscilla Ferreira

Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, no Recife. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 4 de dezembro no site vestibularmedicina.uninassau.edu.br. Este ano estão sendo ofertadas 150 vagas.

As inscrições são feitas de forma on-line e a prova acontece no dia 13 de dezembro, conforme o Edital. O exame vai abordar questões de Linguagem, Ciências Humanas, Matemática, Ciências da Natureza e Redação.

A UNINASSAU se destaca com um ensino híbrido, voltado para uma maior eficácia no desenvolvimento das competências e habilidades de seus estudantes. Além disso, possui matriz curricular pautada em metodologias ativas de aprendizagem, integração, interdisciplinaridade, flexibilidade e contextualização.

De acordo com o diretor médico da graduação, Cláudio Lacerda, o curso, que tem nota máxima no MEC, já se tornou referência em Recife e região. “Somos a primeira Instituição do Nordeste a ter a Mesa Sectra, um instrumento de aprendizagem com tecnologia 3D, totalmente voltada para alunos da graduação. Além disso, contamos com uma infraestrutura de ponta, com Laboratórios de Saúde equipados com o que há de mais moderno, Salas de Metodologias Ativas e corpo docente com 93% com mestrado ou doutorado”, destaca.

O resultado oficial do Vestibular de Medicina da UNINASSAU será divulgado no dia 23 de dezembro.